Terremoto politico nella Lega: il sindaco Landella annuncia le dimissioni

Franco Landella ha annunciato le sue dimissioni da sindaco di Foggia durante una riunione della maggioranza di centrodestra che amministra il capoluogo pugliese. Solo meno di due mesi fa si è insediata una commissione prefettizia con il compito di verificare se sussistano pericoli di infiltrazione o condizionamenti da parte della criminalità organizzata nell'amministrazione comunale.

Sono già tre i consiglieri comunali arrestati, tutti della maggioranza. Gli ultimi due sono stati venerdì scorso l'ex presidente dell'assemblea municipale Leonardo Iaccarino, sfiduciato dal consiglio dopo le immagini della notte di Capodanno quando aveva sparato con una pistola a salve unitamente al figlio minorenne dal balcone della sua abitazione, e Antonio Capotosto, quest'ultimo ai domiciliari. Insieme a un imprenditore, che ha ricevuto un obbligo di presentazione all'autorità giudiziaria, sono accusati, a vario titolo, di corruzione, tentata induzione indebita e peculato.

A febbraio fu arrestato un altro consigliere di maggioranza, Bruno Longo, per una presunta tangente pagata da un imprenditore per sbloccare il pagamento dei lavori di archiviazione dati eseguiti per il Comune.

Le dimissioni del sindaco di Foggia Landella

Come spiega Foggiatoday eranon 17 i consiglieri comunali di maggioranza e opposizione che si sarebbero resi disponibili a dimettersi questo pomeriggio per mettere fine alla consiliatura.

In mattinata, intanto, si era dimesso il consigliere comunale di maggioranza, Consalvo Di Pasqua. "Non ci sono più le condizioni per poter andare avanti". Politico di lungo corso, eletto nel 2019 nella lista di Forza Italia con 905 preferenze, Consalvo Di Pasqua era passato alla Lega ad agosto del 2020, assieme al sindaco Franco Landella.

Le elezioni comunali dell'autunno 2021

Foggia si aggiunge così al lungo elenco delle città che andranno al voto per rinnovare il sindaco nelle attese elezioni amministrative del prossimo autunno. Tra il 15 settembre e il 15 ottobre saranno oltre mille comuni italiani ad andare alle urne, tra cui le quattro città più popolose del Paese: Roma, Milano, Napoli e Torino.

Le elezioni riguarderanno tra le altre città:

6 capoluogo di regione: Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste.

20 capoluogo di provincia: Benevento, Carbonia, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savona, e Varese.

A quest'elenco andrà con ogni probabilità aggiunta anche Foggia e eventuali altri comuni i cui consigli comunali saranno sciolti entro il 27 luglio 2021.

Sondaggi, Lega al minimo storico

La Lega tocca un nuovo minimo, è al 21,9%. Questi in sintesi i dati dell'ultima media sondaggi elaborata da Termometro Politico. Nell’ultima settimana non vi sono state enormi novità dal versante delle intenzioni di voto. È però continuato lo stesso trend in atto da alcuni mesi e che vede la Lega calare lentamente ma in modo quasi costante ritornando ai valori del 2018. Il partito di Salvini negli ultimi 7 giorni è sceso al 21,9%, perdendo altri decimali rispetto alla settimana precedente. Non si è però verificato un aumento parallelo di Fratelli d’Italia, che è sempre al 18,1%, mentre Forza Italia guadagna uno 0,1% portandosi al 7,2%. Nel centrosinistra migliora marginalmente il PD, che va al 19,2%, ma non il Movimento 5 Stelle, che rimane fermo al 17,1%. Buone notizie invece per Italia Viva, che passa dal 2,2% al 2,5%, grazie a EMG che come sempre è molto generoso con il partito di Renzi. Bene anche gli ex partiti di LeU, che vanno dal 3,3% al 3,4%. Stabile invece Azione al 3,2%