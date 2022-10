La Russa: "Il foglietto contro Meloni? Berlusconi dichiari che è un fake"

"Io credo che il presidente Berlusconi dovrebbe dichiarare quello di cui io sono quasi certo, che è un fake. Però deve dichiararlo lui, non posso dirlo io". Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa, ha commentato la vicenda degli appunti nei quali Silvio Berlusconi avrebbe espresso un duro giudizio nei confronti della leader di FdI Giorgia Meloni durante il voto di ieri a Palazzo Madama. Tutto è nato da una foto pubblicata in esclusiva da "Repubblica" che immortala un foglietto 'galeotto' sul banco di Berlusconi. Negli appunti del Cav Giorgia Meloni verrebbe definita "supponente, prepotente, arrogante e offensiva". Nel foglio ci sarebbe anche scritto: "Giorgia non ha disponibilità ai cambiamenti, è una con cui non si può andare d'accordo".

Inevitabile una presa di posizione di Fdi arrivata per bocca del neo presidente del Senato. Che chiede una smentita ufficiale per chiudere il caso. Per Ettore Rosato, Presidente di Italia Viva, al contrario "Berlusconi non fa errori, quegli appunti li ha scritti per farli riprendere dai fotografi". Sul caso va registrata anche la presa di posizione di Andrea Orlando che invece chiama in causa proprio La Russa. "Ma sbaglio io o è un po' improprio che il garante di tutti i senatori entri così in una vicenda tra esponenti politici di una parte?" si chiede su facebook l'esponente del Pd. "Non dovrebbe uscirne con una cosa tipo: il presidente del Senato non si occupa di questo. O ancora: non commento gli appunti di un senatore etc etc. Se inizia a dire ai suoi (e non uno qualunque) cosa devono fare che farà con quelli dell'opposizione (compresi quei furbacchioni che lo hanno votato)?".