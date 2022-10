Centrodestra diviso alle consultazioni? Forza Italia ci pensa

Nervi tesi tra i banchi del centrodestra. Nonostante Giorgia Meloni abbia archiviato quanto accaduto in Senato con Forza Italia come una "questione secondaria", rimane il malumore mostrato da Berlusconi e compagni, che non hanno votato per l'elezione di Ignazio La Russa come presidente. Se al momento il rapporto tra Fratelli d'Italia e Lega sembra saldo, a vacillare è proprio la posizione di Forza Italia, con Berlusconi che starebbe valutando la possibilità di presentarsi da solo alle consultazioni al Quirinale, e non insieme alla coalizione. Certo, presentarsi da Mattarella con un centrodestra diviso a meno di un mese dalle elezioni non sarebbe certo un bel biglietto da visita, ma l'ipotesi resta sul piatto.

Lo strappo azzurro in Senato potrebbe nascondere un braccio di ferro tra Forza Italia e Fratelli d'Italia sulla lista dei ministri, ad iniziare da Licia Ronzulli che, nonostante i dubbi palesati dal Cavaliere, dovrebbe restare fuori dal Cdm. In casa Fi pesa il 'no' di Meloni all'upgrade governativo della fedelissima di Arcore, anche per un dicastero di fascia medio-bassa, tipo le Politiche Ue. E queste resistenze mostrate dalla leader di Fratelli d'Italia su alcuni nomi indicati dal Cav avrebbero portato gli azzurri a valutare anche la possibilità di presentarsi separati alle consultazioni al Colle per la formazione del nuovo esecutivo. Un'ipotesi che, però, raccontano, divide Forza Italia, ormai ridotta a due correnti, i filo-ronzulliani e i parlamentari vicini ad Antonio Tajani. Un'opzione che di certo non incontra il gradimento della Meloni.

Una nuova "puntata" di questa diatriba potrebbe andare in scena oggi alla Camera, anche se diversi esponenti di Forza Italia hanno già annunciato il loro voto a Fontana. Una conferma arrivata anche dal coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, che invece si è mantenuto più vago sulla questione consultazioni: "Oggi votiamo Fontana, sulla scheda scriviamo Lorenzo Fontana, visto che ce ne sono diversi. Per le consultazioni c'è tempo, vedremo..."

Se la posizione di Berlusconi e co. rimane da chiarire, gli altri esponenti della coalizione sembrano sicuri che il centrodestra si presenterà unito da Mattarella. "C’è un problema di discussione all’interno di Forza Italia, legittima, che appartiene a Forza Italia non a Noi Moderati e agli altri, ma vedrete che andremo insieme alla consultazione", ha spiegato Maurizio Lupi di "Noi Moderati", mentre Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia si è detto "ottimista": "Penso che andremo insieme".