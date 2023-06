Forza Italia riparte dalle pensioni a mille euro, Tajani: "Il nome di Berlusconi resta nel simbolo"

Parte il nuovo corso di Forza Italia dopo la morte di Silvio Berlusconi. Il partito si ricompatta: si guarda al futuro ma allo stesso tempo si ancora al ricordo del Cavaliere: "Questo - dice il coordinatore del partito Antonio Tajani - sarà sempre il partito di Silvio Berlusconi. Il nome non scomparirà dal simbolo. Sosterremo lealmente e costruttivamente il governo di centrodestra per portare a compimento i progetti dello stesso Berlusconi".

A tracciare la road map con la stampa è proprio Tajani, che dovrebbe essere il reggente del partito fino all'elezione di un nuovo presidente, con i capigruppo di Senato e Camera Licia Ronzulli e Paolo Barelli, il capodelegazione al Parlamento europeo Fulvio Martusciello. Alle loro spalle campeggia una gigantografia del Cavaliere. "È difficile guardare al futuro senza Silvio Berlusconi - dice Tajani aprendo l'incontro con la stampa -, ma lui voleva che guardassimo al futuro. Berlusconi è un leader che non scompare, i suoi pensieri e i suoi sogni rimarranno e toccherà a tutti noi fare in modo che si trasformino in realtà Fare questa conferenza per noi è un sacrificio, eravamo tutti e quattro con le lacrime agli occhi quando siamo venuti qua".

È la prima volta che Forza Italia non ha al timone Berlusconi. Finora il perno del partito è sempre stato il suo fondatore. Il messaggio che si vuole trasmettere è chiaro: compattezza. Il timore infatti è che Forza Italia, senza il suo punto di riferimento, si sgretoli con la diaspora dei parlamentari da un lato e degli elettori dall'altro. In questo senso, la conferenza stampa a 48 ore dalle esequie di Stato di Berlusconi, serve a dare un segnale concreto: l'attività va avanti.

"Sosterremo governo per realizzare progetti di Berlusconi"

"Tutto il movimento politico è unito attorno al nome di Silvio Berlusconi. Tutti i nostri parlamentari - dice Tajani - sono impegnati per lavorare affinché il nostro movimento politico si confermi un grande partito liberare, cristiano, garantista, riformista europeista e atlantista".

"Le nostre priorità politiche - rassicura i suoi Tajani, che manda anche un messaggio agli alleati - saranno la riforma della giustizia e la riduzione della pressione fiscale con il taglio del cuneo. Continueremo a batterci in Parlamento per le riforme istituzionali rispettando la volontà del nostro leader. Quindi proseguiremo con la riforma della burocrazia, per la difesa dell'ambiente con una visione pragmatica e non ideologica così come affermato da lui in una delle ultime interviste". E poi aggiunge: "Sosterremo lealmente e costruttivamente il governo di centrodestra per portare a compimento i progetti dello stesso Berlusconi".

Sulla stessa linea Licia Ronzulli: "Diamo continuità al lavoro del presidente Berlusconi". E cita due parole care al Cavaliere: "Libertà e unità". "Dobbiamo praticare l'unità senza farci condizionare da chi vuole un partito litigioso, diviso e debole. Non sarà così", sottolinea.

Anche Barelli, a nome di tutti i deputati azzurri, ribadisce la "comune volontà di impegnarsi ancora di più per rappresentare i valori che sono stella cometa dell'impegno politico di Silvio Berlusconi".



Le tappe della riorganizzazione di Forza Italia

È Tajani a spiegare cosa prevede il regolamento del partito. "Per rispettare l'articolo 19 dello statuto, che purtroppo prevede cosa si deve fare in caso di impedimento del presidente, giovedì prossimo si riunirà il comitato di presidenza di Forza Italia che convocherà il Consiglio nazionale, il Consiglio nazionale sarà poi chiamato a eleggere il presidente del movimento politico che dovrà guidare il movimento fino al prossimo congresso nazionale. Sono questi gli adempimenti statutari che noi rispetteremo".

Non ci sono date già previste per tutti questi passaggi. Certamente però il congresso sarà nel 2024. "Non ci sono i tempi per farlo nel 2023", conferma Tajani.

"I figli di Berlusconi accanto a Forza Italia nel rispetto dei ruoli"

Uno dei nodi è rappresentato dalla situazione finanziaria. Ci sono oltre 92 milioni di debiti verso la famiglia Berlusconi per l'esposizione bancaria. Adesso, morto papà Silvio, i figli sono intenzionati a proseguire nel sostegno anche in futuro? A iniziare dalla costosa campagna elettorale per le prossime europee. Molti dirigenti azzurri sono certi che gli eredi non "scaricheranno" il partito ma di fatto non hanno alcuna certezza in tal senso.

Alla luce di questa situazione, suonano come un'importante rassicurazione le parole di Tajani: "Stamane ho ricevuto una telefonata di Marina Berlusconi, che mi ha chiesto di ringraziare tutta Forza Italia per le manifestazioni di grande affetto che ha riservato a suo padre, il nostro leader. Marina Berlusconi mi ha ribadito, nel rispetto dei ruoli, stima, affetto e vicinanza di tutta famiglia a Forza Italia che è una delle maggiori realizzazioni di Silvio Berlusconi".

Sostegno sì, ma nessun incarico formale. Questa sembra la linea. Il passaggio "nel rispetto dei ruoli" appare tutt'altro che una locuzione formale. È questa espressione che Tajani ripete più e più volte a tutti cronisti che chiedono quale sarà il ruolo della famiglia Berlusconi.

Il ruolo di Marta Fascina

Il futuro ruolo di Marta Fascina, compagna di Berlusconi e anche lei parlamentare, resta un rebus. Non è sfuggita l'ostentata vicinanza con la primogenita Marina al funerale del Cavaliere. Tajani però a chi chiede quale sarà il suo ruolo non si sbilancia: "Marta Fascina è un deputato e compagna di vita di Silvio Berlusconi, non c'è bisogno di ritagliare spazi formali".

Chi prende il posto di Berlusconi in Senato

Silvio Berlusconi era un senatore, eletto nel collegio uninominale di Monza. Adesso il suo posto è vacante e il Viminale dovrà indire le elezioni suppletive per il collegio uninominale Monza-Brianza (Lombardia 06). È circolata l'indiscrezione secondo cui Paolo Berlusconi potrebbe essere candidato per il seggio che era del fratello. "Le suppletive - il secco commento di Tajani che non smentisce e non conferma - saranno entro il 29 ottobre, parleremo con i nostri alleati".

Il 29 settembre giornata dedicata a Berlusconi

Forza Italia mira anche ad allargare la base. In mattinata Maurizio Gasparri, senatore e coordinatore romano,ha diffuso una nota spiegando che il partito lavora anche per le giornate del tesseramento, fissate per il 24 e 25 giugno: "Si va avanti, attivi e operosi come Berlusconi ci ha chiesto anche in queste settimane, spronandoci ogni giorno, come in passato, e dando attuazione alle direttive del coordinatore nazionale Tajani. Forza Italia e i berlusconiani ci sono e ci saranno".

Tesseramento ed eventi richiamati da Tajani. Un'ulteriore dimostrazione di presenza. Nessun cedimento dopo la morte di Berlusconi: questo il messaggio ribadito a ogni passaggio.

Non solo. Il 29 settembre, giorno del compleanno di Berlusconi "si inaugura una tre giorni a Paestum per preparare il partito alle elezioni europee. Quella giornata sarà per noi sempre una giornata di mobilitazione per onorare la memoria di Berlusconi", annuncia Tajani.

Il Governo e Mediaset

"Il Governo interviene solo quando ci sono delle notizie vere, non si occupa di ipotesi, chiacchiere e periodi ipotetici dell'irrealtà". Così Antonio Tajani risponde invece a una domanda su un possibile intervento del Governo se si concretizzasse la scalata di Vivendi a Mediaset Mfe.

Chi è Antonio Tajani

Il nome di Antonio Tajani è legato a doppio filo a quello di Silvio Berlusconi. Oggi vicepremier, Tajani è sempre stato al suo fianco dalla fondazione di Forza Italia. Non ha mai cambiato casacca. È lui l'uomo che il Cavaliere ha scelto quando, all'ultima tornata elettorale, ha indicato un suo uomo per affiancare Giorgia Meloni alla quale ha dovuto cedere la guida della coalizione davanti all'evidenza del risultato elettorale. Nato a Roma nel 1953 e laureato in Giurisprudenza, è stato ufficiale dell’Aeronautica militare italiana. È giornalista professionista e giornalista parlamentare redattore de Il Settimanale, ha condotto il Giornale radio 1 Rai ed è stato responsabile della redazione romana de Il Giornale.

Nel 1994 inizia, come detto il sodalizio con Berlusconi. Tajani è tra i fondatori di Forza Italia. È stato eletto al Parlamento europeo nel 1994, 1999, 2004, 2014 e 2019 nelle fila dello stesso partito. Alle elezioni amministrative del 2001 è stato candidato a sindaco di Roma per la Casa delle Libertà, sconfitto dal candidato dell'Ulivo e allora segretario dei Democratici di Sinistra Walter Veltroni.

Dal 2008 al 2010 è stato commissario europeo ai Trasporti e dal 2010 al 2014 vicepresidente della Commissione europea e commissario responsabile di Industria e imprenditoria. Dal 2014 è stato vicepresidente del Parlamento europeo e, candidato del Partito popolare europeo, dal 2017 al 2019 è stato presidente del Parlamento europeo. Dal 2018 è vicepresidente di Forza Italia e dal 2019 vicepresidente del Partito popolare europeo. Alle elezioni politiche del 2022 è stato eletto alla Camera. Dal 22 ottobre dello stesso anno è vicepresidente e ministro per gli Affari esteri del governo Meloni.

