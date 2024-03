"Il campo largo? Sembra più un camposanto"

Tra i tanti numeri delle elezioni in Abruzzo, uno di quelli che più saltano all'occhio è il risultato di Forza Italia, che in Regione passa dal 9 al 13,8 per cento, quasi doppiando la Lega. Una doccia fredda per chi, come Matteo Renzi e Carlo Calenda, dopo la morte di Silvio Berlusconi sperava che la sua "creatura" si sciogliesse come neve al sole ed era già pronto a lanciare l'opa sul centro moderato. A Today.it parla Alessandro Cattaneo, vicecoordiantore del partito e braccio destro di Antonio Tajani.

Cosa rende Forza Italia ancora così competitiva?

"La sua coerenza, il lavoro sul territorio e una proposta rassicurante in mezzo a tante proposte urlate ma non rassicuranti, in un momento in cui l'Italia e il mondo vivono una condizione di fragilità. Penso inoltre che il merito di questa vittoria in Abruzzo sia anche dei candidati a livello locale che hanno raccolto migliaia di voti. Noi continuiamo a lavorare nel solco del presidente Berlusconi: liberali in economia, europeisti perché le cose si cambiano stando in Europa e non urlando da fuori, fedeli ai valori cristiani e sempre profondamente garantisti. C'è bisogno di una forza che stia in mezzo tra Salvini, Meloni e Schlein. E in mezzo ci siamo noi e solo noi".

Lei era molto legato a Silvio Berlusconi. C'è un episodio in particolare che le fa piacere ricordare?

"Ne potrei raccontare tantissimi, ma non ne ho mai fatto e non ne faccio pubblicità. Posso solo ricordare quello che è stato un grande momento pubblico che racconterò ai nipoti, ovvero quando ho avuto il grande privilegio di accompagnare Silvio Berlusconi al Quirinale in occasione della formazione del governo Meloni. I nostri incontri privati preferisco che rimangano nella mia sfera personale, ma al di là di questo posso dire che malgrado l'immagine di un Berlusconi che viveva in ville meravigliose e faceva cose straordinarie, la caratteristica che più balzava all'occhio è che fosse un grandissimo lavoratore. Un lavoratore instancabile che fino agli ultimi giorni della sua vita ha lavorato sui suoi progetti. Forse il segreto di ogni successo è proprio questo: impegnarsi e amare la fatica che si fa per raggiungere i propri obiettivi. Come diceva lui, chi combatte supera le difficoltà e vince".

Il governo Meloni esce rafforzato dalla rielezione di Marsilio?

"Indubbiamente. Anche perché è stato proprio il cosiddetto 'campo largo' - che oggi diventa campo santo - a voler politicizzare sul livello nazionale questa elezione: se l'avessero lasciata sul livello locale sarebbero stati più competitivi. Sette punti di distacco sono tanti, non c'è stato quel testa a testa che si aspettavano e quindi politicizzando loro la sfida hanno rafforzato il governo, che non aveva bisogno comunque di rafforzarsi. La loro narrazione è stata controproducente".

Il "campo largo" ha un futuro?

"Io credo che non avrà un grande futuro. Al suo interno combattono due forze: da un lato l'esigenza cinica di stare insieme per convenienza, perché divisi, rispetto al centrodestra, sono inevitabilmente più fragili, dall'altra la condizione di perdere elettori quando poi si mettono insieme. Non capisco come Calenda e Renzi, che quotidianamente tratteggiano distinguo nettissimi con Conte, poi possano allearsi con lui facendo finta di nulla. Noi del centrodestra, al contrario, stiamo insieme da trent'anni, grazie a un'intuizione di Silvio Berlusconi. Siamo tre partiti diversi, non siamo diventati un partito unico perché funzioniamo meglio distinti e proprio nella diversità e nella sintesi che si fa dopo che si raccolgono le soddisfazioni".

Però in Europa le vostre strade si dividono. Tajani ha ribadito che siete "centrali tra Meloni e il Pd", Salvini sostiene i leader dell'estrema destra. Non c'è il rischio che da qui a giugno emergano attriti?

"Non è una novità, le strade del centrodestra, in Europa, si dividono da trent'anni, ma noi abbiamo sempre distinto il piano nazionale e locale da quello europeo. Anzi, volendo guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, posso dire che in questa legislatura europea che si chiude eravamo in tre forze diverse e solo noi di Forza Italia eravamo in maggioranza; ora non si può che migliorare perché noi sicuramente saremo ancora in maggioranza ma forse ci sarà anche bisogno dei voti di Meloni e - perché no - si potrebbe provare anche con Matteo Salvini a esportare il modello del centrodestra italiano a livello europeo. Quindi non c'è nessun imbarazzo nel distinguo tra il livello nazionale e quello europeo, ma la prossima legislatura potrebbe persino essere quella in cui si afferma un centrodestra europeo. Già in passato, quando Tajani è diventato presidente dell'Europarlamento, è stato eletto coi voti del centrodestra senza quelli dei socialisti".

Alle europee puntate al 10 per cento. Tajani scenderà in campo personalmente?

"Dopo la scomparsa di Berlusconi l'obiettivo del 10 per cento sembrava impossibile e molti commentatori quando se ne parlava ridevano. Oggi nessuno ride più e tutti dicono che è alla mostra portata. Ci riusciremo se saremo coerenti e se sapremo mobilitare tutta la nostra migliore classe dirigente sui territori. Tajani scioglierà la riserva, insieme agli altri leader, a tempo debito. Decideranno insieme per il bene della coalizione, del governo e per ottenere il miglior risultato possibile".

Il ministro Nordio ha proposto una commissione d'inchiesta sugli accessi abusivi alle banche dati, sul caso del "dossieraggio", ma la premier non vuole creare un doppione perché - dice - se ne sta già occupando l'antimafia. La vostra linea su questa vicenda?

"Rispetto a questi dossieraggi noi di Forza Italia chiediamo con forza che sia fatta chiarezza. Siamo pragmatici e non crediamo che serva una commissione di inchiesta dedicata, ma che si possa fare dentro la commissione antimafia dove stiamo lavorando per questo. Aggiungo che più che un'ulteriore commissione di inchiesta questi casi ci dicono che serve una riforma della giustizia, perché lì dentro ci sono accessi ad un 'luogo sacro' come quello della direzione investigativa antimafia. Chi ha quella responsabilità ha anche tutta la legittimità di fare accessi nel momento in cui indaga su questioni di mafia, ma, viceversa, quando si utilizzano quegli strumenti importanti, preziosi e giusti per estorcere informazioni da dare a chissà chi per utilizzarle chissà come è altra cosa. Serve una riforma della giustizia per dare le giuste garanzie a tutti".