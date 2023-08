Forza Nuova propone al generale Vannacci di candidarsi in Parlamento

Non si arrestano le polemiche sul libro del generale Roberto Vannacci. Il suo saggio "Il mondo al contrario", balzato al numero 3 di vendite su Amazon e intriso di contenuti omofobi e xenofobi, aveva scatenato una vera e propria bufera. Dai contenuti espressi da Vannacci si sono immediatamente discostati anche l'esercito e il ministero della Difesa. Il generale è stato prontamente destituito dalla guida dell'Istituto geografico militare di Firenze nella giornata di ieri, venerdì 18 agosto 2023. E in molti chiedono la sua espulsione dall'esercito.

Ma, dai social network all'estrema destra, le sue posizioni continuano a collezionare anche curiosi endorsement. E l'ultima provocazione viene dal leader di Forza Nuova Roberto Fiore, che gli ha di fatto proposto la candidatura alle elezioni suppletive di Monza per il seggio vacante dopo la morte di Silvio Berlusconi. Sarebbe "un atto di coraggio che lombardi e italiani apprezzerebbero - dice il segretario del movimento neofascista - nella speranza che sia contro la guerra e contro la follia vaccinale".

Un'evidente provocazione che però ha ottenuto risalto sui social media: in poche ore l'hashtag "#IostoconVannacci" è entrato in tendenza su X (l'ex Twitter), con quasi 14mila post.

E sulla vicenda torna a parlare anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, con una lunga nota in cui respinge gli attacchi che sono arrivati da sinistra e, soprattutto, da destra. "Non c'è stata nessuna 'punizione' preventiva e nessun desiderio di 'giustizialismo' da parte del Dicastero o del ministro. L'avvicendamento nell'incarico alla guida dell'Istituto geografico militare di Firenze, è stata una scelta autonoma effettuata dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito che è intervenuto in merito alle polemiche".

Dal generale torna a prendere le distanze anche il capo di Stato maggiore della Difesa, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone: "Si tratta del pensiero di un singolo, che non riflette i valori su cui si fonda il servizio, in patria e all'estero, del personale militare e civile delle forze armate".

Anche il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, commenta la vicenda, non rinunciando ad attaccare la sinistra: "L'Esercito, che ha delle giuste regole stringenti, anche su sollecitazione del ministro, ha fatto partire un esame disciplinare - spiega - Alcune associazioni hanno pure annunciato esposti e quindi anche la Magistratura dovrà vagliare le parole nel suo libro. Ho letto che al Partito democratico non basta: non spetta al Pd decidere cosa si può scrivere o non scrivere nei libri".

Netta la reazione invece di Roberta Pinotti, ex ministro della Difesa del Partito Democratico: "Sono affermazioni inaccettabili da parte di chiunque le pronuncia, ma per gli alti gradi c'è una aggravante che è rappresentata dalla responsabilità nei confronti dei loro soldati. Nell'Esercito - sostiene l'ex ministra - ci possono evidentemente essere delle sacche di opinioni simili a quelle di Vannacci, ma i comandi hanno il compito di prosciugarle".

