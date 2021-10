Forza Nuova esulta: le vere ragioni dell'exploit nel piccolo comune di Suno

Mentre si prospetta lo scioglimento del partito all'orizzonte, ci sono comuni in cui Forza Nuova esulta ed entra in consiglio. Siamo nel "medio novarese", un paese di 2700 anime. Nessuno si aspettava a Suno l’exploit di Forza Nuova, che si è aggiudicata tre consiglieri comunali e ha ottenuto 144 voti alle ultime amministrative: a Suno il movimento ha ottenuto uno dei migliori risultati a livello nazionale e il paese si divide sulle ragioni del successo, come racconta oggi La Stampa.

Alle amministrative di 10 giorni fa ha vinto il sindaco uscente Riccardo Giuliani, alla guida di una lista civica ma in quota Liberi e Uguali: Giuliani ha ottenuto l’84,94% contro il 15,06 del rivale, Francesco Tognon, ma a votare sono andati in pochi, il 43,53%, la percentuale più bassa della provincia. Tante les chede annullate o bianche.

Come mai Forza Nuova ha scelto proprio Suno e si è presentata all’ultimo momento? Sono tanti 144 voti, anche perché nelle amministrative precedenti ne avevano ottenuti molti di meno. Forza Nuova ha occupato uno spazio lasciato libero dalle diatribe in seno all'opposizione. E Forza Nuova ne ha approfittato.