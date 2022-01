Chi sono i franchi tiratori

Non c'è un voto in Parlamento che si rispetti se non si torna a parlare dei cosiddetti franchi tiratori. Un termine che in questi giorni è tornato d'attualità in merito alle elezioni per il Presidente della Repubblica, una ''corsa'' che già in passato ha visto nomi illustri cadere sotto il fuoco amico. Infatti, il franco tiratore, in senso proprio, è una locuzione per definire un combattente che spara contro truppe regolari, da solo o nell'ambito di piccoli gruppi, specialmente in centri abitati occupati dal nemico o in corso di occupazione. Traslandone il significato nel contesto politico, i franchi tiratori non sono altro che deputati che, a sorpresa, votano contro un proprio alleato o una proposta del partito a cui appartengono.

Un nomignolo sentito spesso in Parlamento, infatti, non è necessario andare troppo indietro con lgi anni per individuare un celebre precedente: nel 2013, proprio durante la corsa al Quirinale, Romano Prodi venne affossato proprio dai voti contrari di 100 esponenti del suo stesso partito, il Pd. Un destino che potrebbe toccare anche ad altri nomi che aspirano a prendere il posto di Mattarella.

Franchi tiratori: l'origine del te termine

Secondo la definizione dell'enciclopedia Treccani, il termine è presente nella lingua italiana dal 1870 ed ha un'origine militare. La sua derivazione va però cercata in Francia, quando nella seconda metà del 1800 i giornali transalpini iniziarono ad utilizzare l'espressione “franc-tireur” per indicare i combattenti della guerra franco-prussiana. Lo stesso termine ricomparve nel periodo della seconda guerra mondiale ed era riferito ai cecchini.

I franchi tiratori e la politica

Il passaggio dalla guerra alla politica avviene negli anni '50, con il termine che sta a rappresentare un deputato che vota in modo diverso da quanto era stato concordato con il partito, approfittando del voto segreto. Una metafora vera e propria del cecchino, che colpisce la sua vittima in maniera imprevista e occulta.