Ondata di affetto per Franzoni. Prodi: "Il suo sorriso per l'ultima volta su quel sentiero" | FOTO

"Proprio alla vigilia della partenza per Assisi mentre camminavamo, come sempre per le vie di Bologna, ci siamo chiesti se dal Paradiso, si possa eventualmente vedere piazza Santo Stefano. Io credo proprio di sì”. Si commuove Romano Prodi, mentre al termine del funerale di Flavia Franzoni, prende la parola per ricordare la moglie scomparsa all’improvviso per un malore martedì scorso. I pensieri vanno agli ultimi momenti passati assieme, ore e giorni di "pura felicità".

Gli ultimi giorni insieme

Il Professore arriva nella chiesa di San Giovanni in Monte poco prima dell’apertura della camera ardente, attorno alle nove, con lui c'è l’ex segretario del Pd ed ex premier Enrico Letta, e la parlamentare del Pd Sandra Zampa. Si ferma per qualche minuto da solo davanti al feretro della moglie, poi a condividere con lui il dolore anche i figli Antonio e Giorgio, i nipoti e parenti. Prodi dissimula l'enorme dolore, dispensando abbracci e sorrisi per tutti. Qualcuno appoggia il viso alla sua spalla e si lascia andare a un pianto sofferto. Sembra essere lui a consolare gli altri, anziché essere consolato per la perdita dell’amata moglie, docente universitaria, esperta di welfare, scomparsa a 76 anni mentre con il marito e alcuni amici percorreva un tratto della Via di Francesco, in Umbria. “Flavia – racconta il Professore mentre la voce si incrina - mi ha sorriso per l'ultima volta nel sentiero tra Gubbio e Assisi, dopo due giorni di pura felicità, con la compagnia dei nostri cari amici. Sono stati 54 anni sempre insieme, in tanti momenti di gioia e anche nel dolore, nella salute e nella malattia e come dice la preghiera, in tutti i giorni della nostra vita". Una vita insieme, come il titolo del libro scritto a quattro mani, un amore durato 54 anni. “Vorrei aggiungere anche i due anni di corteggiamento, anche un po’ di più. Mai mi sono pentito di aver tanto insistito”. Una lunga vita che non è stata solo fatta di “scambi intellettuali o di preoccupazioni”, insieme, ha ricordato l’ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Commissione Europea, “abbiamo vissuto cielo e terra, anche terra, tanta felicità tra di noi”.