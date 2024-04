La svolta green del G7: addio al carbone entro il 2035

"Si, abbiamo un accordo per abbandonare il carbone nella prima metà degli anni 2030". Sono le parole del ministro inglese delle rinnovabili e del nucleare, Andrew Bowie, a margine del G7 Ambiente, Energia e Clima in corso a Venaria Reale. "È un accordo storico - spiega Bowie - che non siamo riusciti a raggiungere alla Cop 28. Il fatto che i Paesi del G7, seduti ad un tavolo, abbiano dato un segnale al mondo, che noi economie avanzate siamo pronte ad abbandonare il carbone nella prima metà del 2030 è incredibile".

I grandi del pianeta e la sfida del clima

Il 2035 potrebbe essere dunque la data per l'uscita dal carbone. A quanto si apprende è questo l'orientamento sul quale starebbero lavorando i ministri del G7 Clima, Energia e Ambiente riuniti alla Reggia di Venaria Reale in vista del documento finale che arriverà domani. L'indicazione sarebbe di procedere con il phase out tra il 2030 e il 2035. Gli impegni assunti dai grandi del Pianeta torneranno in parte sul tavolo al G7 Finanze, in calendario dal 23 al 25 maggio a Stresa (Verbania), perché lo sforzo per contrastare il cambiamento climatico e costruire cioè la transizione energetica richiederà chiaramente anche uno sforzo economico.

I ministri, in una serie di lunghe plenarie e di incontri bilaterali, hanno studiato nuove strategie per difendere il Pianeta e le popolazioni più a rischio, studiando i migliori modi per utilizzare fonti di approvvigionamento alternativi di energia. Intorno al tavolo si sono seduti i rappresentanti di Italia, Francia, Germania, Canada, Stati Uniti, Giappone e Regno Unito, insieme ad ospiti delegati di molti altri Paesi, per un totale di 34 rappresentanze.Dopo l'incontro di Stresa con i ministri delle Finanze, seguirà il G7 Giustizia a che avrà sede a Venezia e l'attesissimo incontro con tutti i capi di Stato e di Governo che si svolgerà a metà giugno in Puglia. E poi la riunione dei ministri dell'Istruzione a Trieste, quelle di Scienza e tecnologia a Bologna e a Forlì nel mese di luglio. Nello stesso mese si svolgerà anche quello del Commercio in Calabria. Settembre vedrà in calendario il G7 Lavoro e occupazione a Cagliari, quello della Cultura a Napoli e quello dell'Agricoltura a Siracusa. Fitto il programma di ottobre, con i ministri degli interni che saranno ad Avellino, quelli per le Pari opportunità a Matera, quelli della Salute ad Ancona, quelli di inclusione e disabilità ad Assisi e a Perugia e quelli della difesa a Napoli. A Novembre il G7 Turismo sarà a Firenze e quello per lo Sviluppo urbano sostenibile a Genova. Ancora da confermare la data di dicembre per il G7 esteri a Fiuggi.