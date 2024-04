La gaffe del ministro della Cultura Sangiuliano che confonde Londra con New York

"Quando uno pensa a Parigi pensa agli Champs-Élysées e all’Arco di Trionfo, quando uno pensa a Londra pensa a Times Square". Nulla da eccepire sulla prima parte, mentre sulla seconda qualcosa non torna, visto che l'incrocio citato si trova a New York, e non nella metropoli inglese. Protagonista della clamorosa gaffe l'attuale ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che durante una conferenza stampa avvenuta a Roma per presentare il progetto della nuova "passeggiata archeologica" che verrà realizzata nella zona dei Fori Imperiali, è "scivolato" nel paragone tra due dei monumenti più conosciuti al mondo.

"Quando pensiamo a Londra pensiamo a Times Square..." Gennaro Sangiuliano, ministro della cultura. pic.twitter.com/qFvG10lFbV — Alekos Prete (@AlekosPrete) April 3, 2024

Come mostrano i numerosi video pubblicati su X (ex Twitter), il ministro risponde a un giornalista del New York Times parlando di questa particolare zona della Capitale: "Roma ha tanti siti meravigliosi e bellissimi, ma se dovessimo pensare a un luogo iconico è proprio l'area dei Fori Imperiali e del Colosseo". Per rafforzare il concetto Sangiuliano inizia a fare dei paragoni con altri monumenti iconici in altre grandi città, e qui arriva l'errore: "Quando uno pensa a Parigi pensa agli Champs-Élysées e all’Arco di Trionfo, quando uno pensa a Londra pensa a Times Square".

Come sottolineato all'inizio, Times Square è una piazza che si trova negli Stati Uniti, celebre per essere uno degli incroci più trafficati di New York. Pensando a Londra, invece, le piazze più amate e frequentate dai turisti, a cui forse il ministro voleva fare riferimento, sono senza dubbio Piccadilly Circus e Trafalgar Square. Una gaffe che non ti aspetti, soprattutto dal titolare del dicastero della Cultura, che ovviamente non è passata inosservata tra gli utenti dei social, "scatenati" tra post e commenti ironici in cui, per restare in tema, vengono associati celebri monumenti con le località più improbabili.