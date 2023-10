Galliani trionfa a Monza, Tajani: "Berlusconi lassù starà festeggiando"

Tutto come da copione. Nessuna sorpresa a Monza, dove Adriano Galliani, ex fedelissimo di Silvio Berlusconi e ad del Milan degli anni d’oro, ha sbancato e ha vinto il seggio al Senato che fu del Cavaliere. A scrutinio ancora in corso, il candidato di Forza Italia è già al 51 per cento e stacca Marco Cappato, sostenuto dal centrosinistra, che si ferma al 38 per cento.

La Lega esulta: "Un premio al buon governo"

Una vittoria quasi scontata, non solo per le consolidate intenzioni di voto degli elettori del collegio, ma anche per gli straordinari successi del Monza Calcio con lo stesso Galliani alla guida. Tra i primi ad esprimere soddisfazione, il coordinatore regionale della Lega Salvini Premier Lombardia: "La vittoria nelle elezioni suppletive nel collegio del Senato di Monza - ha dichiarato - rappresenta un ottimo risultato del centrodestra e un successo anche per la Lega che ha dato un contributo fondamentale, supportando con i fatti la candidatura di Galliani, con la presenza in territorio brianzolo per ben due volte del vicepremier e ministro Matteo Salvini e con un intero week end di banchetti informativi in tutto il territorio brianzolo. Questo successo è un premio anche al buon lavoro svolto dal Governo, un lavoro particolarmente apprezzato in un territorio storicamente votato alle attività produttive, uno dei territori che produce uno dei Pil più alti in Italia".

Le dediche a Silvio Berlusconi

Gli fa eco Alessandro Sorte, coordinatore regionale di Forza Italia in Lombardia: "È per noi motivo di grande soddisfazione l'elezione di Adriano Galliani nel seggio che fu del Presidente Silvio Berlusconi. Forza Italia e gli alleati di centrodestra in queste settimane hanno svolto un importante lavoro sul territorio, non lasciando nulla al caso e senza sottovalutare l'appuntamento elettorale. Ringrazio tutti i simpatizzanti, gli iscritti, gli amministratori e i dirigenti di Forza Italia Monza e Brianza, che con in testa il nostro Segretario Nazionale Antonio Tajani, si sono mobilitati con entusiasmo e generosità. Ringrazio Adriano Galliani che si è speso come un leone, girando la Brianza e incontrando centinaia di cittadini ogni giorno, con molta umiltà, determinazione e intelligenza. Questa vittoria Forza Italia Lombardia la dedica al Presidente Berlusconi e a tutta la sua famiglia".

Anche il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, dedica la vittoria all’ex leader del centrodestra: "Nel nome di Silvio Berlusconi, grande amico e grande italiano. Grazie ai cittadini di Monza e Brianza, abbiamo vinto anche qui! Buon lavoro ad Adriano Galliani", scrive sui social.

Inebriato dal risultato, Antonio Tajani rivolge lo sguardo al cielo: "Una vittoria dal sapore speciale, per @forza_italia, per il centrodestra e per il nostro #AdrianoGalliani. Un pensiero a Silvio Berlusconi, che lassù starà festeggiando. Orgogliosi del nostro nuovo senatore. Congratulazioni e buon lavoro, Adriano!", ha scritto il leader di Forza Italia su X.

Cappato: "Mia la responsabilità della sconfitta"

"Sapevamo sarebbe stata una sfida molto difficile, della quale mi sono assunto pienamente la responsabilità, quindi anche della sconfitta". Così sui suoi canali social Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, sostenuto dal centrosinistra. "Ringrazio le centinaia di volontari e donatori che hanno reso possibile una avventura politica nella quale abbiamo dato voce alle urgenze reali del territorio - continua - contro lo schieramento in forze dei vertici del Governo e dei partiti di destra. Ci riuniremo a dicembre a Monza con Eumans e con chi ha partecipato alla campagna per dare un seguito a tutto questo, come persone individuali o organizzate nelle forze politiche che hanno sostenuto la mia candidatura. Le mie e nostre battaglie ovviamente continuano, con l'associazione Luca Coscioni e anche con le disobbedienze civili. Considero l'astensionismo il prodotto di scelte deliberate di negazione dei diritti fondamentali alla partecipazione democratica, a partire dalla negazione dei referendum e della piattaforma per la raccolta firme, fino a una legge elettorale fondata sui nominati dai capi partito, passando dalla disinformazione sistematica inflitta agli elettori. Mi congratulo con Adriano Galliani per l’elezione", conclude.