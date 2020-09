Luigi Di Maio: il video del gavettone a San Giorgio a Cremano

Altro che gavettone: sembra una vera e propria secchiata. Il ministro degli Esteri, ex vicepremier, ex leader pentastellato Luigi Di Maio, impegnato ieri in un partecipato incontro pubblico a San Giorgio a Cremano (Napoli) è stato raggiunto da un getto d'acqua. Di Maio si trovava tra la folla nella città dov'è nato l'attore Massimo Troisi per sostenere la candidatura di una esponente politica locale del Movimento 5 stelle.

Luigi Di Maio: il gavettone a San Giorgio a Cremano (Napoli)

Proprio quandpo si avvicinava ad uno stand, gli è arrivata addosso dell'acqua lanciata probabilmente da un palazzo vicino. Un secondo di sorpresa, l'elegante abito d'ordinanza bagnato. L'episodio, videoripreso con gli smartphone, è subito molto condiviso sui social, con qualche ironia: "Forse a Di Maio serve una doccia fredda. A San Giorgio a Cremano hanno provveduto", scrive un utente.

Attacco fascista contro Di Maio! San Giorgio a Cremano (Campania), Di Maio viene accolto con una secchiata d'acqua fredda proveniente dal palazzo sopra al gazebo. #IoVotoNo #RadioSavana pic.twitter.com/DwxwlRwU3Q Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video. September 15, 2020



Nei confronti del residente ignoto sono partiti alcuni cori di scherno da parte dei sostenitori di Di Maio. . In attesa di certezze sulla dinamica dell’accaduto, il sindaco Giorgio Zinno ha espresso piena solidarietà al ministro: “San Giorgio a Cremano è una città ospitale – ha dichiarato il primo cittadino – episodi simili, se confermati, non rappresenterebbero i modi accoglienti che da sempre contraddistinguono la nostra comunità. A nome della città porgo le mie scuse a Luigi Di Maio“.