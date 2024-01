Da Gaza arriveranno 100 bambini per ricevere cure in Italia

"Siamo stati i primi a inviare aiuti a Gaza. Approfitto per annunciarvi che stiamo lavorando per portare minori palestinesi in Italia per essere curati nei nostri ospedali" ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il premier time alla Camera del 24 gennaio sulle tensioni in Medio Oriente. Le parole della premier sono state anticipate da quelle pronunciate dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha precisato che l''Italia accoglierà almeno un centinaio di bambini di Gaza che sono rimasti gravemente feriti nel conflitto tra Hamas e Israele, in corso dal 7 ottobre 2023.

Roma corre in aiuto dei piccoli gazawi, i più colpiti nel corso di questo conflitto che ha fatto registrare più di 25mila vittime nella Striscia. Secondo un rapporto di Save the Children, che si appella ai dati Unicef, più di 10 bambini al giorno, in media, hanno perso una o entrambe le gambe a Gaza negli ultimi tre mesi. Secondo il Fondo delle Nazioni unite per l'Infanzia, infatti, a più di 1.000 bambini sono state amputate una o entrambe le gambe dall'inizio del conflitto.

Crosetto ha lanciato "con piacere e un pizzico di orgoglio l'avvio dell'operazione per il trasporto di 100 bambini palestinesi e dei rispettivi familiari dalla Striscia di Gaza verso le strutture ospedaliere italiane". In Italia arriveranno già dai prossimi giorni i primi 30 bambini con un ponte aereo dell'Aeronautica Militare tra Italia ed Egitto e, ha spiegato ancora Crosetto, altri 30 bambini con i loro accompagnatori arriveranno nel nostro Paese a fine gennaio, a bordo di 'Nave Vulcano' della Marina Militare, che lascerà a breve il porto egiziano Al-Arish.

Giunti in Italia, i bambini saranno ricoverati negli ospedali individuati dal ministero della Salute: Rizzoli di Bologna, Meyer di Firenze, Gaslini di Genova e Bambino Gesù di Roma. Inoltre, come reso noto dal ministero, il personale medico dell'ospedale Gaslini è già in Egitto per agevolare il trasporto aereo o navale.

Stando alle parole di Crosetto, l'Italia è impegnata nel favorire la de-escaliation del conflitto e aiutare la popolazione civile palestinese, che è vittima incolpevole dei terroristi di Hamas. Per questo motivo la Difesa intende inviare un ospedale da campo dell'Esercito per il quale sono in corso colloqui con i principali Paesi dell'area. L'Italia è stata l'unica Nazione a essere impegnata in un grande sforzo umanitario insieme alla Francia e al Qatar e auspica che anche altri Paesi possano partecipare a una gara di solidarietà, anche in previsione del rientro di Nave Vulcano. Non si può rimanere indifferente di fronte e alla grave crisi umanitaria e questa gara è un dovere morale prima ancora che politico'.