Dall'Ucraina a Gaza, il funerale dell'informazione

Navi Pillay presenta il rapporto della commissione internazionale d'inchiesta sui territori palestinesi occupati, durante la 56esima sessione del Consiglio per i Diritti Umani (Ginevra, 19 giugno 2024, Associated Press/LaPresse)

In questi giorni mi è capitato di leggere alcuni articoli, i cui autori si interrogano se lo sterminio in corso a Gaza stia segnando la fine (anche) del giornalismo occidentale. Gli autori dei suddetti articoli – grandi ammiratori di monsignor de La Palice – si riferiscono alla mancanza di copertura data agli innumerevoli crimini di guerra commessi da Israele ormai da quasi 9 mesi. La domanda che si pongono, infatti, appare quanto mai retorica: nessun dubbio che – sotto le ceneri della Striscia – ci sia anche quel poco di dignità rimasta ai canali di informazione mainstream, televisioni e grandi giornali. Non che se la passasse bene prima, la stampa occidentale (figurarsi, poi, quella italiana). Già con la guerra Ucraina-Russa non aveva approfondito, analizzato, distinto, investigato. Un'infinita scia di stolto manicheismo – noi il bene loro il male, fino all'ultima generazione di ucraini finita al massacro; è sempre così facile argomentare di resistenza ed eroismo, quando sono gli altri a morire.

Morte più di 37mila persone

Ma usciamo dal reparto di rianimazione e veniamo alle esequie. Da quanto lo Stato etnocratico di Israele ha reagito all'attacco di Hamas del 7 ottobre, nella Striscia sono morte oltre 37.400 persone – di cui 15mila i bambini; e i dispersi sotto le macerie sono circa 10mila. I numeri sulla mortalità forniti dalle autorità di Gaza sono ritenuti attendibile da uno studio pubblicato su Lancet e da fonti di intelligence dello Stato ebraico riportati dal sito di informazione israeliano Local Call. Ricordiamoci, inoltre, che durante l'operazione "Margine di protezione" del 2014 – ancora bombardamenti sulla Striscia – il numero dei morti comunicato dal ministero della sanità di Gaza era in linea con quello reso noto da Israele e dall'Onu (2.310, 2.125 e 2.251, rispettivamente; circa 500 i bambini).

La bomba al plutonio sganciata su Nagasaki il 9 agosto del 1945 rase al suolo 6,7 chilometri quadrati di città, provocando 74.000 morti: a Gaza siamo a oltre la metà delle vittime, la metà di una bomba atomica; e il numero di chilometri quadrati di insediamenti urbani distrutti è di gran lunga maggiore. Intanto, le stragi si susseguono, ma ormai nemmeno ci si commuove più. Sì, ogni tanto bisogna darne notizia, come per la mattanza alla tendopoli di Rafah: 45 morti bruciati in un sol colpo sono un po' troppi anche per le cancellerie europee. Una decina di vittime qua e là, ogni 24 ore, sono invece l'ideale, non disturbano e non attirano l'attenzione. Poi, il giorno della liberazione dei 4 ostaggi (era l'8 giugno) grandi titoloni di giubilo in tutto l'Occidente: fu infatti un'operazione impeccabile, portata a termine uccidendo 270 civili e ferendone 400; davvero un'impresa memorabile, applausi e grandi complimenti dall'amministrazione Biden. Ricordiamoci che – con lo scambio di prigionieri nel novembre 2023 – gli ostaggi israeliani tornati a casa sono stati 105. Per chi non è pratico col pallottoliere: 101 in più; zero invece le bombe sganciate, zero le vittime tra la popolazione. L'uso della forza ripaga sempre.

L'apice dell'omertà

L'apice dell'omertà (non vedo come si possa definirla altrimenti) da parte della carta stampata è stata però raggiunta giovedì 20 giugno. Il giorno precedente, era stato presentato a Ginevra il rapporto della commissione d'inchiesta indipendente organizzata dalle Nazioni Unite (si presume tutte antisemite), in cui si accusa Hamas di omicidio e di rapimento d'ostaggi, mentre per Israele si parla di crimini di guerra e di sterminio, di attacchi intenzionali e diretti contro la popolazione, di trattamento crudele e disumano dei civili (anche affamandoli intenzionalmente), di torture e stupri commessi dai militari. La presidente della commissione, Navi Pillay, ha dichiarato di "non aver mai visto niente del genere, con una simile estensione" e che "il bilancio di vittime è senza precedenti"; i numeri sono definiti "incredibili". Accuse pesantissime, scritte nero su bianco in un'inchiesta Onu, avranno pure un certo peso? Macché: il giorno dopo, non una singola riga sulle prime pagine di Corriere della Sera (c'era però "La crescente minaccia di Hezbollah a Israele"), La Repubblica (che riportava invece la dichiarazione di Netanyahu "A Gaza guerra di civiltà, difendo anche l'Ue"), La Stampa (in cui trovava spazio la dichiarazione di Le Pen "Sinistra contro Israele"), Il Sole 24 Ore ("Hezbollah: non ci sarà più nessun luogo sicuro per Israele"). Nulla anche su Avvenire, Il Fatto Quotidiano, Domani, senza considerare i nostrani feuilleton umoristici quali La Verità, Il Giornale e Libero. Unico a salvarsi Il Manifesto; è l'ultimo dei Mohicani.

Siamo a questo livello, ormai: le Nazioni Unite accusano Israele di sterminio, e nessuno ne dà notizia in prima pagina. Un morto che parla, questo è il giornalismo italiano. Ma lo stesso è avvenuto sulle "front page" di New York Times, The Times, Le Monde… un lungo elenco. Diciamoci la verità, se non fosse per i social media, l'enorme "killing field" gazawi sarebbe già stato coperto dal sudario del silenzio. Anche perché la Striscia è una prigione dove non si può entrare o uscire; nemmeno da morti.