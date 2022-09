L'assalto a un gazebo di Fratelli d'Italia da un gruppo di ragazzi incappucciati

Un gazebo elettorale di Fratelli d'Italia è stato assaltato a Milano, nella tarda mattinata di sabato 3 settembre. E' successo in viale Papiniano, nella città meneghina. In quel momento erano presenti due consiglieri di Fdi del Municipio 1, Federico Sagramuso e Lorenzo La Russa, figlio di Ignazio. E' stato proprio lo storico leader di Fdi a Milano a denunciare il fatto, aggiungendo che il gazebo è stato "assaltato da una squadra di persone mascherate, incappucciate e vestite tutte nella stessa maniera". La dimostrazione, ha concluso La Russa, del "clima fomentato da chi non vuole un confronto civile".

Secondo quanto riferito, gli aggressori con il volto coperto hanno tirato un calcio al tavolo e poi sono scappati. Il gruppo era composto da cinque/sei giovani col volto coperto da mascherine, incappucciati e vestiti di scuro. Volantini e manifesti sono stati gettati a terra. Non c'è stata alcuna colluttazione, né feriti. I ragazzi all’arrivo della polizia sono scappati: appartengono probabilmente all’area anarchica dei centri sociali.

La procura di Milano aprirà un fascicolo sul caso: il reato ipotizzato a carico del gruppo entrato in azione riguarda l'articolo 294 del codice penale ossia 'Attentati contro i diritti politici del cittadino' che punisce "Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni". Gli uomini della Digos hanno già identificato i ragazzi che hanno assaltato il gazebo. "Qualcuno è già noto" del gruppo di otto-dieci entrati in azione stamane e tutti "appartengono all'area anarchica" fa sapere una fonte all'Adnkronos.

Dura la condanna della leader del partito di centrodestra, Giorgia Meloni. ''Il vile assalto al gazebo di Fratelli d'Italia a Milano, in via Papiniano, dimostra ancora una volta quanto sia difficile in questa campagna elettorale parlare di temi concreti. I nostri programmi e le nostre proposte per il futuro dell'Italia vengono puntualmente imbavagliati da episodi di violenza pericolosi e ingiustificabili. Avvelenare gli animi non riuscirà, però, a fermare la nostra determinazione. Che questi criminali dal volto coperto lo vogliano o no, FdI è pronta a governare questa Nazione".