Il generale Vannacci candidato con la Lega? Cosa c’è di vero

Che la Lega vedrebbe molto bene il generale Roberto Vannacci candidato alle prossime europee non è un mistero. Matteo Salvini è stato il più solerte a sostenerlo nei giorni in cui i contenuti del suo libro autoprodotto, "Il mondo al contrario", lo facevano estromettere dall’incarico di capo dell’Istituto Geografico Militare e accendevano lo scontro con il ministro della Giustizia, Guido Crosetto.

Un’eventuale discesa in campo dell’alto ufficiale assicurerebbe al partito una candidatura che potrebbe trainare preferenze ben oltre i confini dell’attuale 8 per cento, andando ad accendere le sopite fantasie di quella variegata galassia di estrema destra che sogna da sempre il ritorno di un "uomo forte" in divisa, una divisa non presa in prestito e ostentata, ma indossata dal suo titolare. Una candidatura strategica anche per il "derby del governo" con Fratelli d’Italia: se la Lega recuperasse qualche voto togliendolo al partito della premier Giorgia Meloni, potrebbe far pesare quei voti nell’operato dell’esecutivo, che oggi la vede messa ai margini su questioni molto identitarie come l’immigrazione e le pensioni.

"Parla come un leghista"

In questi mesi, più di un esponente del Carroccio ha tessuto le lodi di Vannacci e il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa, recentemente si è molto sbilanciato: "Anche in politica sarebbe un uomo di valore – ha dichiarato – perché la pensa come noi, sembra davvero un leghista quando parla".

A spegnere gli entusiasmi era però arrivato il nuovo incarico assegnato al generale, quello di capo di Stato Maggiore di Comfoter, le forze operative terrestri: un ruolo sulla carta persino più prestigioso del precedente. Tuttavia, un servizio mandato in onda da Report, smentito da tutti i diretti interessati, ha riacceso i riflettori sulla vicenda.

Le indiscrezioni di Report

Secondo le informazioni raccolte dalla trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci, il generale sarebbe in procinto di firmare un accordo economico con il partito di Matteo Salvini; un accordo che prevederebbe un risarcimento economico in caso di mancata elezione alle prossime europee. "È totalmente falso che la Lega abbia firmato o stia discutendo un accordo che preveda risarcimenti con il generale Roberto Vannacci in vista della candidatura alle Europee e in caso di mancata elezione", fanno sapere da via Bellerio, ma secondo indiscrezioni sarebbe stato proprio l’entourage del militare a sondare l’ipotesi con i dirigenti leghisti. Quello che salta subito all'occhio è che la smentita non riguarda una possibile candidatura di Vannacci, ma la contropartita economica in caso di non elezione.

Vannacci: "Potrei farci un pensierino"

Il diretto interessato, intervistato dal Fatto, non esclude una sua discesa in campo e rilancia: "Ho venduto circa 230 mila copie vendute in formato cartaceo. Si stima che circa 800 mila copie girino col Pdf crackato. Credo che una buona fetta della società si ritrovi in quello che esprimo. Quando vado in giro molte persone si vengono a complimentare, mi dicono di andare avanti, di non mollare, di non tornare indietro. Persone di tutti i tipi: umili, benestanti, ex militari, operai. La candidatura? Potrei farci un pensierino. se dovessi fare una campagna elettorale userò il denaro che ho a disposizione, i finanziamenti di chi mi dovesse appoggiare e i proventi del libro".

