La candidatura del generale Vannacci spacca la Lega. E Salvini ora frena

La candidatura del generale Roberto Vannacci continua ad agitare le acque nella Lega, con il leader del Carroccio, Matteo Salvini, che rispondendo alle domande di Francesca Fagnani durante la trasmissione Belve ha frenato sulla possibilità di inserire l'alto ufficiale nelle liste delle prossime elezioni europee.

"Stiamo ancora ragionando - ha detto Salvini -, ho detto che condivido le sue battaglie sulla libertà di pensiero ma per me uno può essere omosessuale, eterosessuale, transessuale, bisessuale, polisessuale... l’ultima delle mie intenzioni è entrare nella vita privata della persone". Una linea di prudenza dettata dal dibattito interno al partito, con la lettera inviata al segretario da ex parlamentari e amministratori locali del nord che allude proprio al generale: "Siamo convinti che, se le indiscrezioni sulla candidatura nelle nostre liste di personaggi con forte marcatura nazionalista, totalmente estranei al nostro movimento, fossero veritiere renderebbero ancor più difficile il perseguimento degli obiettivi storici del partito", si legge nella missiva.

Romeo (Lega): "Non so, ci stiamo pensando"

La linea della Lega, almeno in questa fase, sembra essere quella di non chiudere le porte a Vannacci ma non accelerare su una sua possibile discesa in campo, soprattutto con i sondaggi che continuano a mostrare il segno meno ad ogni aggiornamento e il reale rischio di un sorpasso da parte di Forza Italia, che cambierebbe di fatto gli equilibri nella maggioranza di governo. "Non so - ha risposto il capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo, interpellato sulla questione durante la trasmissione Un giorno da pecora su Rai Radio 1 - Matteo ha detto che ci stiamo pensando. Non condivido tutto quello che dice il generale Vannacci ma ci può stare che si candidi nel momento in cui lui ha avuto il coraggio di sfidare il politicamente corretto". Insomma: il generale piace alla Lega perché con il suo libro, con le decine di invitate in tv e radio e le altrettante interviste rilasciate ai giornali, ha avuto il "coraggio" di sfidare la presunta "dittatura del politicamente corretto" che silenzierebbe tutti gli esponenti del "libero pensiero", ma la sua candidatura è ancora in forse, perché non tutto il suo "libero pensiero" è condivisibile.

Vannacci: "Salvini non ha cambiato idea su di me"

Dal canto suo, il militare ribadisce la sua disponibilità. "La mia posizione - spiega - rimane sempre la stessa, non cambia nulla. Non mi pare che il ministro Salvini abbia cambiato idea, ha affermato che sta pensando e valutando una mia eventuale candidatura. Lo ringrazio per questo, poi non faccio parte della Lega e non mi interessano i loro problemi e le loro diatribe interne. Ringrazio e valuterò, per me non cambia nulla". Vannacci è poi tornato sull'accusa di omofobia, a lui rivolta da più parti e al centro di un'indagine della Procura di Roma: "Io non ho alcuna posizione, né a favore né contro gli omosessuali - ha spiegato - non penso siano inferiori e nemmeno superiori. Stigmatizzo che siano una minoranza e le ostentazioni, di ogni tipo, sono sempre fastidiose. Poi ognuno nella sua vita privata è libero di fare ciò che desidera. Bisogna comprendere il senso della parola normalità senza che gli venga attribuito un significato che non ha".