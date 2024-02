Fazio si prende Ghali dopo il polverone sulla Rai e Venier

L'appello per lo "stop a genocidio" dal palco dell'Ariston da parte di Ghali, poi il siparietto Dargen-Mara Venier sul tema migranti, con tanto di "velina" da parte dell'amministratore delegato Rai Roberto Sergio. Nel post Sanremo la politica ha fatto irruzione prepotentemente in Rai e il clima si fa incandescente, con le opposizioni che attaccano: "Megafono del governo".

Con una simile cornice, la presenza di Ghali a Che tempo che fa, per il Nove è un colpaccio. L'ospitata viene annunciata sui social per domenica 18 febbraio. Quale miglior interlocutore per dar risonanza e sezionare le trame del polverone in corso, se non un esodato Rai del calibro di Fabio Fazio?

Questa domenica a #CTCF sul Nove ospiteremo Ghali. pic.twitter.com/VLq1Pj3tBz — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 12, 2024

Cosa è successo

Le critiche alla canzone che Ghali ha portato a Sanremo erano già arrivate da parte della comunità ebraica di Milano dopo la seconda serata. "Il testo è propaganda anti-israeliana", aveva accusato in una nota il presidente della comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi.

Poi, nella notte di sabato, Ghali ha voluto lanciare molto ben chiaramente il proprio appello. Al pupazzo-alieno che accompagna la performance l'artista chiede "Hai qualcosa da dire?". La risposta - di Ghali stesso, ovviamente - è coraggiosa, anche se forse coraggiosa non dovrebbe esserlo: "Stop al genocidio", scandisce.

Immediata la reazione dell'ambasciatore israeliano Alon Bar che ha usato l'aggettivo "vergognoso" riferendosi all'uso del palco di Sanremo. Nella giornata del post festival, Ghali è tornato sul tema durante "Domenica In", commentando le parole dell'ambasciatore e rispondendo. Al termine della puntata, nella quale Mara Venier ha bloccato una discussione tra Dargen D'Amico e i giornalisti sul tema dell'immigrazione, la conduttrice ha letto una nota in cui l'ad Rai Roberto Sergio ha espresso solidarietà ad Israele.

"Ogni giorno i nostri telegiornali e i nostri programmi raccontano e continueranno a farlo, la tragedia degli ostaggi nelle mani di Hamas oltre a ricordare la strage dei bambini, donne e uomini del 7 ottobre. La mia solidarietà al popolo di Israele e alla Comunità Ebraica è sentita e convinta", recitava la nota spedita dall'ad Sergio alla Venier.

Sui social si moltiplicano le critiche a Mara Venier e, più generalmente, ai vertici Rai, con il parallelo sostegno ai due artisti.

"Una pagina nera della Rai a Domenica In. Il servizio pubblico che teme gli artisti e la loro voce, che tenta la censura in modo scomposto, smette di essere tale. Ghali e Dargen, con un messaggio di pace, hanno mostrato tutta la debolezza di questo sistema di potere", scrive su X il deputato dem Alessandro Zan, responsabile Diritti del Partito democratico.