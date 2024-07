L'allarme di Giorgetti sulle pensioni: "Con questo quadro il sistema non regge"

Il monistro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha parlato durante il question time alla Camera dei Deputati, affrontando alcuni dei temi economici più spinosi del momento. In particolare, faranno discutere le sue parole in risposta a un'interrogazione sulla compatibilità finanziaria della prospettata riforma del sistema pensionistico, nonché della proroga degli istituti di pensionamento anticipato attualmente vigenti.

"Il governo ha fatto tutto il possibile"

Giorgetti, come spesso negli ultimi due anni, ha mostrato un pragmatismo ben lontano dai toni della propaganda del suo partito, la Lega, che delle pensioni ha fatto un cavallo di battaglia. "Nessun sistema pensionistico - ha spiegato - è sostenibile in un quadro demografico come quello attuale. In campagna elettorale si parla spesso di pensioni e da parte mia non c'e' alcuna forma di rinnegamento alla giusta aspettativa di pensione anticipata, ma è il caso di parlare anche del trend demografico del Paese".

Insomma, si fa quel che si può. "Il tasso di crescita della spesa pensionistica - ha continuato il ministro - fa riferimento all'adeguamento sostanzioso che le pensioni stesse hanno ottenuto in relazione al tasso di inflazione. Il governo ha fatto tutto ciò che poteva nell'ultima legge di bilancio.

"Il taglio del cuneo sarà confermato, i fondi alla difesa gestiti con deroghe"

I deputati hanno interrogato il ministro su altre due questioni: la conferma del cuneo fiscale, che assicura circa cento euro in più nelle buste paga degli italiani e l'aumento dei fondi alla Difesa promessi da Giorgia Meloni al vertice Nato che si è svolto a Washington. "Posso garantire - ha assicurato Giorgetti - che il taglio del cuneo contributivo è la prima priorità e sarà assolutamente confermato e non intendo mettere assolutamente in discussione una sorta di sorta di 'trade off' tra questo e le spese per la difesa, che saranno gestite esattamente all'interno del quadro delle deroghe". Infine, l'inquilino di via XX Settembre ha assicurato che il Piano strutturale di bilancio che il governo dovrà presentare a settembre sarà votato dal Parlamento.

Marattin: "Il centrodestra ha preso in giro gli italiani"

Non sono mancate le reazioni negative alle risposte del ministro da parte di esponenti delle opposizioni. "Oggi il ministro Giorgetti sembrava un rigido funzionario olandese della Commissione europea e ha fatto discorso di assoluto buonsenso sulle pensioni. Ma c'è da scommettere che tra qualche ora il segretario del suo partito, Matteo Salvini, farà una card sui social network per dire l'opposto". Così Luigi Marattin, capogruppo di Italia Viva in commissione Bilancio alla Camera, intervenendo in aula.

"Il centrodestra - ha continuato Marattin - ha vinto le elezioni dicendo che la legge Fornero era il male assoluto e che avrebbe mandato le persone in pensione a 62 anni. Una volta al governo, però, lo stesso centrodestra nel Def si è cimentato in una lode sperticata della stessa legge Fornero. Chiediamo allora a Giorgetti di prometterci che nella prossima campagna elettorale, quando il segretario e il responsabile economico del suo partito parleranno di 'Europa cattiva' e di abolire la legge Fornero, di alzare una mano e di richiamarli alle loro responsabilità, spiegando che non è giusto prendere per i fondelli i cittadini. Ce lo prometta perché la credibilità della politica passa anche attraverso questo tipo di gesti".

Grimaldi (Avs): "Giorgetti non sa dove prendere i soldi"

Critiche anche da Luana Zanella e Marco Grimaldi, presidente e vicepresidente di Alleanza Verdi Sinistra a Montecitorio: "Alla vigilia di una manovra finanziaria complicata - spiegano in una nota - il ministro Giorgetti é venuto alla Camera a dirci che non sanno dove prendere i soldi per rispettare gli impegni spericolati della presidente Meloni presi al vertice Nato di Washington: aumento progressivo della spesa fino al 2 per cento del Pil. Servono dieci miliardi di euro per armarsi fino ai denti, più 3 per il Fondo nato per l’Ucraina, solo nel 2025. Noi non faremo sconti: quei soldi servono per la sanità, il cuneo fiscale e per la transizione ecologica. Non appoggeremo mai un piano di Next Generation Boom: perché questo di candida a fare il governo della destra: a mandare all’aria i conti pubblici".