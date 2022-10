Giorgetti verso il ministero dell'Economia: perché può mettere d'accordo tutti

È il ministero che pesa di più. Quello su cui sono puntati gli occhi delle istituzioni internazionali e delle altre cancellerie europee. Per questo, anche considerato il delicato contesto internazionale e la situazione finanziaria, Giorgia Meloni non può sbagliare. Di ipotesi ne sono state fatte diverse (compresa quella di spacchettare il Dicastero), mentre sui nomi la leader di Fratelli d'Italia continua a mantenere il massimo silenzio. C'è però un profilo su tutti che sembra poter mettere d'accordo gli alleati di centrodestra e rassicurare il Colle. E quel profilo corrisponde al nome di Giancarlo Giorgetti. Sarà lui il prescelto per tirare fuori l'Italia dalle sabbie mobili del caro energia? Parlando ai cronisti a Montecitorio dopo aver lasciato la Camera, Giorgia Meloni ha pronunciato una frase che sa di investitura: "Penso che Giorgetti sarebbe un ottimo ministro dell'Economia".

Al leghista l'esperienza non manca avendo già ricoperto il ruolo di ministro dello sviluppo economico nel governo Draghi e quello di sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri nel primo governo Conte. Laureato in economia aziendale alla Bocconi, Giorgetti ha 56 anni è un revisore dei conti e ha all'attivo una carriera politica ormai trentennale. Non parliamo certo di un politico di primo pelo essendo da qualche lustro uno degli esponenti di spicco del Carroccio. Un politico dall'atteggiamento schivo che non ama la ribalta e i toni urlati. Non proprio uno dai modi "salviniani", per intenderci. D'altra parte è considerato un esponente della corrente "governista" della Lega e il suo rapporto di fiducia con il premier uscente Mario Draghi non è un segreto per nessuno.

Insomma, Giorgetti ha la reputazione di un politico moderato e di buonsenso, ma una sua nomina al Mef sarebbe gradita anche all'ala più radicale e sovranista del centrodestra che d'altra parte si aspetta che il successore di Daniele Franco sia un ministro "politico" e non "tecnico". Il diretto interessato sarebbe d'accordo? La Lega ha reso noto attraverso una nota che Giorgetti ha rimesso a Salvini la decisione per un eventuale incarico nel futuro governo di centrodestra. "Se la Lega vuole il Mef e mi manda lì, io ci vado..." ha detto ieri lo stesso Giorgetti lasciando la riunione del gruppo della Lega a Montecitorio, come riferisce l'AdnKronos. È più facile che il Southampton vinca la premier League o che lei diventi ministro dell'Economia? "Ma il Southampton non è quotato", ha scherzato il leghista, tifoso della squadra inglese, interpellato dai cronisti a Montecitorio. Giorgetti dunque andrà all'Economia solo se Salvini darà il suo assenso. Ma ovviamente servirà anche il sì degli altri alleati. A Meloni il suo nome non dispiacerebbe, ma la partita per il Mef non è ancora chiusa.