Gilberto Pichetto Fratin verso la nomina a ministro alla Transizione ecologica

Prende forma la prossima squadra di governo. Il nome indicato in pole position come ministro della Transizione ecologica è quello del forzista Gilberto Pichetto Fratin. Vediamo chi è l'erede designato di Roberto Cingolani.

Pemontese, 68 anni, Gilberto Pichetto Fratin è un berlusconiano di ferro e ha già ricoperto incarichi nazionali. Ha una laurea in Economia ed è iscritto all?albo dei revisori contabili nonché all?Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili. I precedenti di Pichetto Fratin com Giorgia Meloni non sono rosei. Nel 2014 la leader di Fdi ha opposto un "No" al suo nome come candidato unitario del centrodestra alle elezioni regionali in Piemonte preferendo correre sola con Guido Crosetto (anche lui quasi certamente nella squadra dei ministri).

Pichetto Fratin è in politica dagli anni '70. Inizia la sia carriera come consigliere comunale di Gifflenga (Biella). Dal 1985 al 1994 è vicesindaco di Biella. Nel 1995 entra con Forza Italia nel Consiglio regionale del Piemonte, nel 1997 diventa assessore per poi essere riconfermato nel 2000. Nel 2005 è eletto per la terza volta in Consiglio regionale. Nel 2008 diventa senatore con Popolo delle Libertà.

Nel 2014 viene scelto come candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Piemonte ma, come detto, Fratelli d?Italia corre sola con Crosetto. Le elezioni vengono vinte da Sergio Chiamparino (centrosinistra), mentre Fratin diventa capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale e lo sarà fino al 2018. Nel 2018 viene rieletto senatore. Col governo Draghi diventa viceministro allo Sviluppo economico. Oggi è ritenuto vicino più a Tajani, che Licia Ronzulli. Elemento questo che potrebbe avergli fatto guadagnare li nulla osta di Giorgia Meloni.