Giorgia Meloni a testa in giù, si dimette il presidente del museo

Le dimissioni di Luca Dell'Atti, presidente del museo di Ostuni, sono infine arrivate. Dopo la bufera, le scuse, ora la rinuncia ufficiale alla carica, comunicata formalmente al sindaco della città, Angelo Pomes, che da subito aveva dichiarato di prendere le distanze da Dell'Atti.

Tra le storie del suo profilo Instagram era infatti apparsa una foto della premier Giorgia Meloni a testa in giù, insieme ad altri contenuti con riferimenti alle foibe e alle polemiche su Sanremo e alla Rai per come è trattato il conflitto mediorientale. Lo scatto, chiaro riferimento all'esposizione del corpo di Benito Mussolini a piazzale Loreto il 28 aprile del 1945, non è passato inosservato.

A chiedere un'immediata rimozione di Dell’Atti dall’incarico, era stato il coordinatore provinciale di FdI, Luigi Caroli: "Siamo di fronte ad un gesto vergognoso di una gravità inaudita - attacca il consigliere regionale di Fratelli D'Italia - ed è necessario che il sindaco di Ostuni e l'amministrazione provvedano immediatamente a revocare l'incarico conferito da poco a chi ha pubblicato quella foto. Chi decide di ricoprire un ruolo, lo deve fare in maniera equilibrata, serena e nel rispetto delle Istituzioni".

L’appello al sindaco

Per l’esponente del partito della premier, "È davvero deplorevole questo gesto fatto da chi una figura che rappresenta comunque un'istituzione di nomina diretta dell'amministrazione comunale. Bisogna creare le condizioni per una nuova 'agibilità democratica' all'interno del consiglio di amministrazione del museo. Altrimenti ci sarebbero troppi condizionamenti. Faccio quindi appello immediato al sindaco che così come lo ha nominato possa rimuoverlo. Sono convinto che il primo cittadino comprenderà l'esigenza senza perdite di tempo di rimuovere chi ha pubblicato quella foto".

Il professore Luca Dell’Atti era stato nominato presidente del museo lo scorso 27 dicembre in una conferenza stampa con il sindaco della Città Bianca. "Sono onorato per questa nomina e ringrazio il sindaco per la fiducia - dichiarava Dell’Atti - si tratta della più rilevante istituzione culturale della nostra città". Dopo le polemiche, Dell’Atti ha cancellato la storia da Instagram.

Le scuse di Dell'Atti

Nel pomeriggio, infine, sono arrivate le scuse del presidente del museo di Ostuni. "All'onorevole Giorgia Meloni - scrive Luca Dell'Atti in una nota - porgo le mie scuse umane, sincere e sentite per l'immagine di pessimo gusto che ho, improvvidamente, postato sulle mie storie Instagram. L'ho fatto sull'impeto di una critica (poco attenta nelle modalità) sulle posizioni assunte dalla presidente del Consiglio con riferimento alla giornata del ricordo". Oggi, 14 febbraio, le dimissioni.