Giorgia Meloni furiosa attacca l'Ue: "Basta follie green"

"L'Ue si è trasformata in una sorta di gigante burocratico impregnato di scelte ideologiche che hanno determinato la distanza che oggi esiste fra cittadini e istituzioni comunitarie". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando alla Camera in vista del Consiglio Europeo del 27 e 28 giugno. La premier non nasconde il suo disappunto per il patto sulle nomine tra Popolari, Socialisti e Liberali, che con dei veti incrociati hanno escluso dalle trattative il gruppo dei verdi e i conservatori di Ecr, di cui la stessa Meloni è presidente.

"Non si tiene conto del voto dei cittadini"

"Sono convinta che il popolo abbia sempre ragione e che sia dovere di chiunque seguire le indicazioni che vengono dai cittadini, non conosco alternative alla democrazia e mi batterò sempre contro chi vorrebbe sublimare una visione oligarchica e tecnocratica della politica e della società", ha continuato la premier che ha poi aggiunto: "Non mi pare sia emersa finora la volontà di tener conto di ciò che i cittadini hanno detto alle urne, nel metodo e nel merito. Ho detto che consideravo surreale che nella prima riunione del Consiglio europeo alcuni si presentassero con le proposte di nomi per gli incarichi apicali frutto delle interlocuzioni tra alcuni partiti, senza neanche fingere di voler aprire una discussione sulle indicazioni arrivate dai cittadini con il voto. Prima di discutere su chi debba fare cosa andrebbe discusso cosa vogliamo fare. La percezione è quella di un'Unione troppo invasiva negli aspetti che riguardano la vita quotidiana e più debole nella sua capacità di incidere sugli scenari globali".

Il nodo che si dovrà sciogliere nelle prossime ore e che risulterà decisivo è quale sarà il peso politico e soprattutto il portafoglio della vicepresidenza promessa da Ursula von der Leyen: Meloni avrebbe chiesto Raffaele Fitto con deleghe a Bilancio, Pnrr e Coesione, ma la sensazione è che quello del ministro sia un nome buttato nella mischia per intavolare una vera trattativa su un profilo più tecnico. Quello che ha infastidito Palazzo Chigi è la "fuga di notizie" più o meno pilotata sull'accordo sui top job tra le principali famiglie politiche blindato prima del Consiglio Ue, uno smacco formale più che di sostanza (gli equilibri tra le forze erano già chiari il 9 giugno) su cui la premier chiederà alla candidata leader europea di "rimediare" con un incarico di peso e con la promessa, nero su bianco, di un cambio di passo su temi identitari come immigrazione e green deal, pena l'astensione dei 30 eurodeputati di Ecr.

"L'errore che si sta per compiere con l'imposizione di questa logica - ha detto ancora la premier - e di una maggioranza fragile e destinata probabilmente ad avere difficoltà nel corso della legislatura. È un errore importante. Non per la sottoscritta o per il centrodestra, neanche solo per l'Italia, ma per un'Europa che non sembra comprendere la sfida che ha di fronte o che la comprende ma preferisce in ogni caso dare priorità ad altre cose. La logica nel consenso su cui si sono sempre basate gran parte delle decisioni europee viene scavalcata dalla logica dei caminetti nei quali alcuni pretendono di decidere per tutti, sia per quelli che sono della parte politica avversa sia per quelli di nazioni considerate troppo piccole per essere degne di sedersi tra quelli che contano. Una sorta di conventio ad excludendum in salsa europea che a nome del governo italiano ho apertamente contestato e che non intendo condividere".

La delega alla "sburocratizzazione"

Sul tavolo della trattativa Meloni chiede quindi un ruolo strategico, che non confini lei e l'Italia a un ruolo marginale. "L’obiettivo - ha spiegato ancora la presidente del Consiglio - è rendere l’Europa un luogo dove sia conveniente investire. Applicare anche in Europa il principio che questo governo sta applicando in Italia, ovvero 'non disturbare chi vuole fare'. Significa creare le condizioni per consentire a chi vuole investire e fare impresa di farlo al meglio".

"E questo comporta prima di tutto disboscare pesantemente quella selva burocratica e amministrativa che ha finito col rendere il quadro normativo europeo un percorso a ostacoli per le imprese, in particolare per le micro, piccole e medie imprese, a più riprese richiamate nelle dichiarazioni di principio che abbondano tra i documenti dell’Unione, ma poi spesso dimenticate. Penso che il nuovo presidente della Commissione Europea dovrebbe immaginare una delega specifica alla sburocratizzazione, dando così un segnale immediato del cambio di linea che intende imprimere".

"Il divieto di produrre auto a benzina e diesel dal 2035 è follia ideologica"

Tema su cui la presidente del Consiglio promette battaglia, è quello delle regole della transizione ecologica, su cui si punta a imporre pesanti modifiche: "Una delle priorità che i cittadini ci consegnano con il loro voto - ha continuato dutante il suo intervento a Montecitorio - è poi riportare buon senso e pragmatismo nella transizione ecologica ed energetica, rimettendo mano alle norme più ideologiche del green deal e assicurando la neutralità tecnologica. Le attività umane sono state considerate troppo spesso nocive per la natura e la prospettiva green è stata perseguita anche a costo di sacrificare intere filiere produttive e industriali, come quella dell'automotive".

"Nessuno ha mai negato che l'elettrico possa essere una parte della soluzione per la decarbonizzazione dei trasporti, ma non ha alcun senso auto-imporsi il divieto di produrre auto a diesel e benzina a partire dal 2035 e condannarsi di fatto a nuove dipendenze strategiche, come l'elettrico cinese. Sostenere il contrario è stata semplicemente una follia ideologica, che lavoreremo per correggere. Con lo stesso approccio ci siamo battuti per modificare la direttiva sulle case green, nella quale siamo riusciti ad eliminare l'obbligo di passaggio di classe energetica in capo ai proprietari. Gli obiettivi della direttiva rimangono, però, ancora troppo ravvicinati e troppo onerosi, soprattutto in assenza di incentivi europei. E lo sono tanto più per l'Italia, che deve fare i conti con la voragine creata nei conti pubblici dal Superbonus 110 per cento".

"Prioritario difendere i confini esterni dell'Europa"

E tra i "cambi di passo" formali che Giorgia Meloni chiederà al Consiglio Europeo del 27 e 28 giugno, c'è la conferma di un cambio di approccio su quello che è il tema più caro ai conservatori e alle destre: "Molto dell'approccio italiano si ritrova nell'Agenda strategica quando si parla di uno dei grandi temi di cui l'Europa dovrà occuparsi nei prossimi anni. E mi riferisco al governo dei flussi migratori. L'Agenda indica come priorità della Ue la difesa dei suoi confini esterni, il contrasto all'immigrazione irregolare di massa, l'impegno per stroncare il business disumano dei trafficanti di esseri umani, che lucrano sul legittimo desiderio delle persone di cercare condizioni di vita migliori di quelle che hanno, desiderio che questi cinici, disumani schiavisti del terzo millennio trasformano spesso in tragedia, chiaramente dopo aver intascato lauti guadagni.

"Il primo diritto che è nostro compito garantire - ha ribadito Meloni - è il diritto a non dover emigrare, potendo trovare nella propria terra le condizioni per la propria realizzazione. Questo obiettivo presuppone la necessità di costruire un modello novo di cooperazione con le Nazioni africane, affinché queste Nazioni possano crescere e prosperare con le risorse che possiedono. Una cooperazione da pari a pari, capace generare benefici per tutti. E siamo soddisfatti del fatto che anche questo approccio si ritrovi nell'Agenda strategica".