Giorgia Meloni cambia casa: villa con piscina da 1 milione di euro

Giorgia Meloni ha deciso di cambiare casa. Dopo essere diventata presidente del Consiglio ne ha scelto una più grande: una villa da 350 metri quadrati con piscina, al Torrino, quartiere di Roma dove ha vissuto fin dal 2017 dopo aver lasciato la sua tanto amata Garbatella. Il 31 marzo scorso ha firmato il preliminare di acquisto della villa, il 5 giugno ha venduto per 650mila euro quella che era la sua attuale abitazione.

Il prezzo

La villa dei suoi sogni da oltre 1 milione di euro (1 milione e 100 mila euro per essere precisi per 15,5 vani catastali) avrà due soggiorni da 70 metri quadrati ciascuno distribuiti sui due piani dell’abitazione, una cabina armadio da 14 metri quadri e una cucina da 33 mq. A riportare la notizia il Fatto Quotidiano, sostenendo che la premier avrebbe giù versato 300 milioni di euro e che i restanti 800 verranno versati in seguito, forse tramite un mutuo, ma solo dopo che i proprietari avranno ultimato i lavori di straordinaria manutenzione.

La villa, che si trova poco fuori il Raccordo Anulare, sarà dotata di un impianto fotovoltaico da 20W e impianto termico ibrido da 46 kw. Ci sarà anche un giardino di 100 mq con piscina: nove metri per 3,5, con una profondità di 1,5 metri e 47 mila litri. Potrebbe trasferirsi lì già il 30 settembre.

