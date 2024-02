Meloni cede sugli aiuti agli agricoltori, Piantedosi nega il palco di Sanremo ai trattori

"L'esenzione Irpef negli anni passati è stata una misura iniqua e ha favorito soprattutto i grandi imprenditori e le imprese con volumi di affari elevati. La proposta del Governo è quella aiutare gli agricoltori che ne hanno bisogno limitando l'esenzione Irpef ai redditi agrari e domenicali che non eccedono l'importo di diecimila euro. In altre parole, l'esenzione dell'Irpef deve essere un intervento per i più deboli che risulti un sostegno concreto a chi produce e non un privilegio". Con queste parole Giorgia Meloni ha annunciato che ripristinerà l'esenzione Irpef per gli agricoltori con redditi non superiori a diecimila euro, una misura che era stata soppressa con l'ultima manovra.

Se non è una resa incondizionata, poco ci manca: fino all'ultimo la premier non voleva neanche incontrare i manifestanti e aveva definito "lettura ideologica" la loro rabbia. Il ripristino dell'esenzione Irpef era contenuta in un documento presentato dal presidente Coldiretti, Ettore Prandini, in un incontro a Palazzo Chigi a cui aveva partecipato la premier, il sottosegretario alla presidenza Mantovano, i vicepremier Tajani e Salvini, e i ministri Lollobrigida, Giorgetti, Piantedosi, Fitto, Ciriani ev Calderone. Tra le richieste contenute nel documento anche uno sgravio contributivo per le nuove imprese agricole aperte da giovani.

La sfida nel governo

Una decisione che segna una nuova mossa nell'ormai eterna partita a scacchi che la presidente del Consiglio sta giocando in vista della sfida delle europee: Matteo Salvini in questi giorni è stato molto attivo nel cercare di intestarsi la protesta e portare dalla sua una parte del movimento dei trattori, arrivando a criticare alcune scelte del suo stesso governo. Persino sul ripristino del taglio Irpef annunciato dalla premier, il leader del Carroccio ha rilanciato: "Per me è un punto di partenza e sono convinto che si possa fare anche di più".

E una velata critica arriva anche dall'altro vicepremier e leader di Forza Italia, Antonio Tajani: "Serve un cambio di marcia - spiega - serve una visione strategica, non serve il rimedio al problema di oggi e non serve soltanto lanciare un messaggio a chi manifesta. Serve parlare con la maggioranza del mondo agricolo per avere una prospettiva che permetta all'agricoltura di rappresentare un settore portante dell'economia".

Sull'altro fronte, Fratelli d'Italia può vantare un rapporto ormai solido con la Coldiretti: la più grande associazione degli agricoltori è da tempo una sorta di "braccio armato" del ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare guidato da Francesco Lollobrigida, che dall'inizio della legislatura ne ha assecondato tutte le richieste, prima fra tutte il divieto di produzione e vendita della famigerata "carne sintetica", che sintetica non è ma soprattutto ancora non è sul mercato.

Tutti contro l'Europa

Quello che unisce un po' tutte le anime del governo, è il tentativo di utilizzare la protesta per attaccare l'Unione Europea e far finta di non essere corresponsabili di provvedimenti come la Pac alimentare, provvedimenti votati da tutti i partiti che oggi cercano di salire sui trattori che invadono le strade. "Credo che voi possiate riconoscere che in questi mesi l'aumento delle risorse a favore del comparto c'è stato ed è stato rilevante, seppur in una condizione difficile di bilancio, che anche voi conoscete bene. In sedici mesi non è possibile fare i miracoli e correggere anni di scelte sbagliate, ma io credo che l'inversione di tendenza sia evidente", ha detto Meloni ai rappresentanti delle sigle, intestandosi un altro passo indietro, quello di Ursula von der Leyen: "Siamo riusciti a convincere la Commissione che eliminare i fitofarmaci così come si voleva fare non avrebbe comportato una riduzione dell’inquinamento - ha spiegato - ma solo avvantaggiato altre economie rispetto a quella europea". Decisamente più epico Salvini, che nei confronti dell'Ue utilizza toni da sempre più forti: "Bisogna rivedere soprattutto le politiche europee che sono folli, suicide, miopi, che avvantaggiano poche multinazionali e pochi Paesi contro gli agricoltori, gli allevatori, i pescatori italiani. Occorre andare a Bruxelles a rivendicare l'orgoglio e la difesa", ha detto incontrando un gruppo di manifestanti.

Boccia (PD): "Dal governo indecente retromarcia"

Il passo indietro del governo meloni non è sfuggito alle opposizioni, che ovviamente attaccano: "Quella annunciata oggi da Giorgia Meloni - dichiara il presidente dei senatori dem, Francesco Boccia - è una indecente retromarcia. Per evitare che il suo governo, il ministro Lollobrigida e il ministro Giorgetti venissero messi sulla graticola dalla protesta degli agricoltori, la Presidente del Consiglio decide di ritornare sui suoi passi e decide l'esenzione Irpef per i redditi agrari e domenicali che non superano i diecimila euro. Ricordo a Giorgia Meloni che quando ci fu la crisi energetica noi avevamo garantito l'esenzione Irpef sui redditi dominicali e agrari, il credito d'imposta sui carburanti, l'esenzione Irpef per i giovani agricoltori, il credito d'imposta per concimi e fitofarmaci, più altre misure che riguardavano singoli comparti come cereali e ortofrutta. Nell'ultima manovra il Pd aveva presentato emendamenti che prevedevano risorse per sostenere i singoli comparti agricoli in crisi e chiedevano di confermare l'esenzione Irpef per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti. Governo e maggioranza hanno detto no. Oggi Giorgia Meloni è costretta ad ammettere, anche di fronte alle pressioni della Lega, che c'è bisogno di un sostegno al mondo agricolo. Una vera e propria inversione a U da parte di un governo costretto giorno dopo giorno a fare i conti con il fallimento della propria propaganda".

Confagricoltura: "L'esenzione riguardi tutti"

"Abbiamo, in larga misura, apprezzato gli obiettivi e il programma di priorità annunciato dal governo e in particolare apprezziamo l'apertura di un tavolo con il Governo sul tema del lavoro". Lo ha detto il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, uscendo da Palazzo Chigi. "Da parte nostra - ha continuato - abbiamo rimarcato che il ripristino dell'esenzione Irpef deve riguardare tutti gli agricoltori, in difficoltà da tempo per il calo dei prezzi all'origine, mentre i costi di produzione restano elevati".

Niente palco dell'Ariston per i trattori

Nel frattempo, i trattori che speravano di salire sul palco del teatro Ariston durante la quarta serata del festival di Sanremo, magari in compagnia della mucca Ercolina 2, dovranno cambiare programma. La Rai infatti ha negato loro il permesso e dovranno accontentarsi di un comunicato letto da Amadeus. "Quella di non far salire gli esponenti della protesta con i trattori sul palco di Sanremo è stata una scelta condivisa con il ministro dell'Interno Piantedosi", ha detto l'amministratore delegato Roberto Sergio. A smentirlo parzialmente, qualche ora dopo, un comunicato della stessa azienda: "La decisione - precisa l'ufficio stampa Rai - è stata presa esclusivamente dall'Ad della Rai che l'ha comunicata alle autorità competenti".