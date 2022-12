La conferenza di fine anno della premier Giorgia Meloni - La diretta

La definisce una conferenza di "inizio mandato", rivendica i passi compiuti - primo fra tutti l'approvazione della legge di bilancio - e guarda al futuro a iniziare dalla riforma del mercato del lavoro e dal Pnrr rimarcando la solidità della sua maggioranza. La premier Giorgia Meloni oggi, 29 dicembre, si presenta così alla conferenza stampa di fine anno organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della stampa parlamentare. La stessa Meloni è iscritta all'Ordine dei giornalisti. E lo ricorda non appena prende la parola: "È anche la mia professione. Ho sempre pensato che la politica dovesse essere un passaggio transitorio".

L'incontro con la stampa arriva pochi minuti dopo l'ok del Senato alla fiducia sulla legge di bilancio, la prima targata Meloni. Proprio sulla Manovra partono le domande dei cronisti. "Mi fido dei miei alleati al governo. Oltre ai dibattiti naturali in una maggioranza con più partiti, per me contano i fatti. Abbiamo approvato legge di bilancio che non era facile. Avremmo potuto dire 'scusate siamo appena arrivati e rimandiamo scelte politiche'. Noi abbiamo scelto di fare una Manovra politica. Pur riuscendo a investire gran parte delle risorse sulla priorità che avevamo del caro bollette, siamo riusciti a iniziare a mantenere gli impegni presi. In Consiglio dei ministri l'abbiamo approvata in un'ora. Io ho fatto parte di un altro governo e ricordo dibattiti molto più accesi".

"Abbiamo scelto di spostare il grosso delle risorse sul futuro: sui giovani, sulla nuova occupazione e sulle imprese, sulal capacità di produrre lavoro. Bisogna avere il coraggio di fare scelte", la rivendicazione della premier.

Passaggio "obbligato" è la domanda sulla nuova allerta Covid, dopo il boom dei casi in Cina. L'Italia, ieri, ha reso obbligatori i tamponi per chi arriva direttamente dal Paese del Dragone. "Oggi - dice Meloni - a situazione è abbastanza sotto controllo. Stiamo monitorando minuto per minuto". La premier riporta alcuni numeri: su trenta casi che vengono sequenziati in queste ore, 15 sono Omicron "già presente in Italia, e questo dovrebbe essere abbastanza tranquillizzante". "Ci siamo mossi subito - ricorda Meloni - ma serve un coordinamento nell'Unione europea. Ritengo utili tamponi e mascherine. Il modello della provazione delle libertà non lo ritengo efficace e lo dimostra molto bene quello che è accaduto in Cina. Lavoriamo prioritariamete sulla responsabilità deli cittadini e non sulla coercizione".

Altro tema è quello del lavoro, partendo dalla stretta al reddito di cittadinanza che ha infiammato il dibattito. "Il lavoro - dice Meloni - lo creano le aziende, lo Stato non può abbattere la povertà per decreto. Noi stiamo lovorando per mettere in condizioni le aziende di assumere. Ci vuole maggiore occupazione, dobbiamo comunque considerare che il mercato del lavoro è cambiato. Bisogna evitare che il lavoro sia fatto in nero. Occorre diversificare le tipologie contrattuale facendo i controlli per evitare distorsioni".

Meloni ricorda come il governo sul reddito di cittadinanza ha deciso di mantenere le tutele per sette mesi perchè "vogliamo affrontare la sfida di trovare posti di lavoro" a chi vuole lavorare. E spiega: "Mentre l'Italia in passato spendeva otto miliardi di euro" per mantenere "persone in grado di lavorare, sempre l'Italia decideva di restituire otto miliardi di euro all'Europa per il fondo sociale europeo. Ora ci sono tredici miliardi per la nuova programmazione e poi i fondi del Pnrr". "Immagino - prosegue - un meccanismo per il quale quando ci si reca in un centro per l'impiego o in una realtà privata che incrocia domanda e offerta, quel soggetto sia in grado di indicarmi dove è chiesto lavoro e chi mi forma per quel lavoro. Immagino che la formazione sia col fondo europeo e che ci sia volontà di lavorare. Si dice 'Non voglio un lavoro sottopagato che mi sfrutta'? Sono d'accordo - spiega Meloni -. Se per congruità intendiamo 'Non considero la mansione offerta all'altezza dei miei studi e delle mie aspettative' è diverso. Se non accetto un lavoro dignitoso, pagato e tutelato sono libero di farlo ma non posso farlo venendo pagato da chi versa le tasse con un lavoro che ha accettato anche se non era quello dei sogni".

Capitolo Pnrr. Meloni ricorda il suo predecessore Draghi e parla di "staffetta che ha funzionato". "Ora - spiega Meloni - entriamo nella parte difficile, trasformare gli obiettivi in cantieri. Abbiamo oltre 120 miliardi di investimenti di operere pubbliche. Stiamo avendo un'interlocuzione con l'Unione europea" sui costi delle materie prime, "e poi c'è il tema della semplificazione" spendere le risorse. "Non + - ribadisce Meloni - un lavoro facile, è la questione a cui stiamo dedicando più tempo. Dobbiamo utilizzare i fondi del Pnrr per darci delle strategie". "Facevamo ponti in dieci giorni duemila anni fa - ironizza - Riusciremo a fare le opere".

Meloni risponde ai cronisti e parla delle prossime mosse del suo governo. "L'obiettivo della legislatura - dice - sono i cinque punti di taglio al cuneo fiscale". E sulla riforma del catasto precisa: "Si può fare una mappatura per migliorare la conoscenza delle costruzioni italiane ma da questo governo non partirà mai un aumento della tassazione sulla casa che considero un bene sacro, non pignorabile".