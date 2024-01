Meloni: "Io candidata alle Europee? Non ho deciso"

Prevista per la fine di dicembre, ma rimandata per problemi di salute, oggi 4 gennaio è il giorno della conferenza stampa della premier Giorgia Meloni. La diretta dell'incontro con i giornalisti.

Lo scorso anno, nella sua prima conferenza stampa di fine anno da presidente del Consiglio, Meloni ha risposto alle domande per circa tre ore. Adesso, con un anno di governo alle spalle, facile immaginare il bis. Molti i temi sul piatto: dal bilancio di quanto fatto in questi mesi alle ultime e spinose questioni: la vicenda sul ddl concorrenza, balneari e ambulanti, che ha assunto un peso diverso, dopo l'intervento del Colle con i rilievi di Mattarella. E ancora la polemica sul "deputato pistolero", come lo definiscono oramai anche nella maggioranza, Emanuele Pozzolo accusato di aver sparato con la sua pistola la notte di Capodanno ferendo uno dei partecipanti alla festa alla Pro loco di Rosazza; l'inchiesta sugli appalti Anas che ha portato ai domiciliari Tommaso Verdini e coinvolge anche il padre Denis.

"Nessun bavaglio a giornalisti, ma equilibrio"

La conferenza inizia in salita, con una polemica - seppure pacata - proprio con la stampa. Il presidente dell'Ordine dei Giornalisti, Carlo Bartoli, pone l'accento sull'esigenza di un'informazione libera e contro la cosiddetta "legge bavaglio". "In questa sala - dice - ci sono per la prima volta alcuni banchi vuoti: la Fnsi ha inteso disertare per protesta la conferenza. Una protesta che nella sostanza condivido. Ci allarma l'approvazione di un emendamento che rischia di far calare il sipario sull'informazione in materia giudiziaria. Chiediamo di ripensare a fondo la riforma della diffamazione in discussione al Senato - spiega - una proposta che non disincentiva in maniera seria le liti temerarie e comprime invece il diritto dei cittadini a un'informazione libera".

"Questa norma - risponde subito Meloni - è frutto di un emendamento parlamentare, che arriva da esponente dell'opposizione, non è una iniziativa del governo, anche se il governo l'ha approvata. Fare una manifestazione sotto Palazzo Chigi come fatto dall'Fnsi? Penso sarebbe stato giusto farla davanti al Parlamento. Non credo che venga tolto il diritto di informare i cittadini, è giusto dire che qualcuno è stato arrestato, ma io non ci vedo un bavaglio. Mi pare una norma di equilibrio tra diritto di informare e non ritrovarsi sul giornale".

"Il 2024 sarà complesso. Mi aspetto rispetto, non sconti"

Meloni coglie l'occasione per scusarsi per il rinvio della conferenza: "Mi spiace che questo abbia generato delle polemiche, ma non c'era alcun intendimento di scappare da domande dei giornalisti". La premier definisce il 2024 un anno "molto complesso per tutti, tra varie scadenze" tra cui "le elezioni europee e la presidenza del G7. Farò la mia parte, mi aspetto rispetto ma certo non sconti".

"Candidarmi alle Europee? Non ho deciso"

La seconda domanda è su una possibile corsa della premier alle elezioni europee. "Sul tema della candidatura alle Europee - dice - non ho ancora preso una decisione. Sono una persona per la quale niente conta di più di sapere di avere il consenso dei cittadini, tutte le volte che ho avuto l'occasione di misurarmi con il consenso l'ho fatto, anche misurarsi da presidente del Consiglio sarebbe utile e interessante. Devo capire se una mia eventuale candidatura personale toglierebbe tempo al mio lavoro da presidente del Consiglio. Penso poi sia una decisione che vada presa con gli altri leader della maggioranza".

"Sulla maggioranza Ursula - prosegue Meloni - lavoro per una maggioranza alternativa che negli ultimi mesi ha dimostrato di poter esistere, penso alla transizione verde o alle migrazioni. Non sono mai stata disponibile però a fare un'alleanza parlamentare con la sinistra, né in Italia né in Europa. Cosa diversa è la Commissione".

"I conti? Taglio spesa pubblica, non aumento tasse"

Si entra nel vivo parlando dei conti dello Stato. "Il mio obiettivo - dice Meloni - è confermare le misure" contenute nella Manovra di quest'anno "e se riesco addirittura migliorale ma lo valuteremo in corso d'anno. Io preferisco tagliare la spesa pubblica che aumentare le tasse, non le ho aumentate e non lo farò e penso si possa fare un lavoro anche più preciso il prossimo anno".

"Preoccupata da impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro"

Meloni si dice "Particolarmente preoccupata dall'impatto dell'intelligenza artificiale su vari livelli e particolarmente sul tema del mercato del lavoro". "Siamo abituati - spiega Meloni - a un mondo in cui il progresso lavorava per ottimizzare le competenze umane, oggi ci troviamo di fronte a una rivoluzione in cui è l'intelletto che rischia di essere sostituito. Quindi l'impatto dell'intelligenza artificiale nel mercato del lavoro riguarda anche lavoro di alto profilo, rischiamo un impatto devastante in cui avremo un mercato del lavoro che vedrà sempre meno persone necessarie. Non so se siamo ancora in tempo, sono decisioni che vanno prese a livello globale, ma organizzeremo un focus molto preciso sul tema dell'intelligenza artificiale al G7 e prima del G7 di giugno sto lavorando a una materia specifica sul tema dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro".

"No a Mes? Errore di Conte, non aveva i numeri"

Capitolo Mes." La mancata ratifica - dice Meloni - non va messa in rapporto con l'accordo sul patto di stabilità, io mi sono rimessa all'Aula e la modifica del trattato è stata bocciata, perché in Parlamento non c'è mai stata una maggioranza su questo. Bisogna capire perché Conte ha dato il via libera senza che ci fosse la maggioranza, quindi penso sia stato un errore sottoscrivere la modifica del trattato, sapendo che non c'era una maggioranza in Parlamento. Il Mes - aggiunge - è uno strumento che esiste da tempo e io penso che nella reazione dei mercati si legga una consapevolezza rispetto al fatto che è uno strumento obsoleto. Forse la mancata ratifica da parte dell'Italia può diventare un'occasione per trasformarlo in qualcosa di più efficace".

"Soddisfatta per Patto di stabilità"

Guardando all'accordo raggiunto nell'Ue sulla revisione del Patto di stabilità, Meloni si dice "soddisfatta, a condizioni date". E aggiunge: "Chiaramente non è il Patto che avrei voluto io. Tuttavia quello che emerge è che in Europa non c'è questo superiore interesse comune ma si cerca un sintesi".

"Tassa extraprofitti criticata da chi ha fatto regali alle banche"

"Sulla tassa sugli extraprofitti delle banche - attacca Meloi - mi fa sorridere che i primi a criticare il primo governo che ha avuto il coraggio di fare una tassazione delle banche siano quelli che quando erano al governo alle banche hanno preferito fare regali miliardari. Vale per il Pd, vale per il Movimento 5 Stelle, che è stato cintura nera in questo".

"Disponibile a confronto tv con Schlein"

Meloni si dice disponibile a un confronto tv con la segretaria del Pd Schlein. Dopo il caso Atreju - col "No" di Schlein all'invito alla kermesse di Fdi - Meloni dice di accentare "volentieri" un eventuale confronto tv con Schlein: "Credo sia normale, giusto che il presidente del Consiglio dei ministri si confronti con il leader dell'opposizione prima della campagna elettorale per le elezioni europee. Non mi sono mai sottratta e non lo farò stavolta".

"Isolati nell'Ue? Nessuno ci dice 'La pagherai'"

"Noi dobbiamo essere più consapevoli del nostro ruolo perchè l'Italia non ha minori diritti di quelli che hanno le altre nazioni", dice la premier Giorgia Meloni rispondendo a una domanda sul rischio di isolamento in Ue. "Per nessuno - precisa - si dice 'la pagherai' e nessuno lo dice in Europa".

"Le parole di Degni? Ne rispondano Schlein e Gentiloni"

Meloni risponde anche a una domanda sul caso Degni. "Ritengo - dice - che non spetti a me dire cosa ritengo debba accadere ora, ma mi spetta fare una valutazione sulla gravità di quel che è accaduto. Una valutazione politica è necessaria, non tanto su quel che è accaduto che è grave, ma la cosa più grave è la sfrontatezza con la quale questo giudice della Corte dei conti ritiene sia normale farlo. Questo ci dice qualcosa. L'altra cosa che mi colpisce è che non ci sia stato nessuno a dire qualcosa: Paolo Gentiloni che ha nominato il giudice, Elly Schlein. Perché?".

"Mi fa paura - prosegue Meloni - che si consideri normale questa mentalità, che ha devastato la Repubblica. È il contrario di quel che voglio: non voglio sostituire militanti messi in ruoli super partes con altri militanti di un altro partito. Questo è il tema che racconta questa vicenda al di là del caso specifico, non ho niente da chiedere ma chiedo alla sinistra se ritiene normale che persone che ha nominato in incarichi super partes si comportano da militanti. Mi aspetto un risposta da Schlein e da chi nominato questa persona".

"In Africa non carità, ma cooperazione"

Tema d'obbligo, le politiche per la gestione dei flussi migratori. "Considero le nuove regole del Patto sulla migrazione e asilo - sottolinea Meloni - migliori delle precedenti e per questo l'ho sostenuto pur non essendo una mia priorità, ma c'è ora un meccanismo serio che impegna anche gli altri paesi sulla redistribuzione. Io insisto: non è questa la soluzione, non risolveremo mai il problema se lo affrontiamo solamente da punto di vista di come gestire i migranti una volta arrivati in Europa". Quanto al cosiddetto "Piano Mattei" lo definisce "più avanti di quanto sembri".

"Del piano Mattei - spiega Meloni - non ha funzionato l'atteggiamento paternalistico che non aiuta nella cooperazione con i paesi africani. In Africa non va fatta la carità ma vanno costruiti dei rapporti di cooperazione e non predatori, difendendo il diritto a non emigrare. Il piano Mattei costruisce questa idea ed il mio obiettivo è che diventi un modello per gli altri Paesi. Ci sarà la conferenza Italia-Africa tra poche settimana e quella sarà l'occasione per presentare il piano che poi si confronterà con il Parlamento. C'è il tema dell'energia che mette insieme l'interesse dell'Africa e dell'Europa. Ci sono progetti specifici che saranno presentati".

"Ascolteremo presidente Mattarella su ddl concorrenza"

Meloni risponde anche a una domanda sul ddl concorrenza, riguardo il rinnovo delle concessioni per gli ambulanti. "L'appello del presidente della Repubblica Mattarella - dice - non resterà inascoltato e dovremo valutare nei prossimi giorni, con i partiti di maggioranza e con i ministri competenti, l'opportunità di interventi chiarificatori".

Meloni aggiunge: "Sui balneari stiamo facendo una mappatura che, curiosamente, da quando c'è stata la normativa Bolkenstein nessuno ha ritenuto di dover fare. Abbiamo fatto un lavoro serio e ora l'obiettivo del governo è un riordino sui diversi pronunciamenti, un confronto con la Commissione europea per evitare la procedura di infrazione e dare certezze agli operatori del settore. Ora c'è una difficoltà per gli operatori e gli enti che non hanno norme chiare".

"Riforme burocrazie e giustizia mie priorità"

"L'Italia - dice la premier Meloni - è una nazione in cui molti investirebbero se avessimo maggiori certezze. Penso che queste siano due riforme che servono: la riforma della burocrazia e della giustizia e le considero due delle mie priorità per il prossimo anno".

Angelosanto nuovo coordinatore lotta all'antisemitismo

Pasquale Angelosanto, già comandante del Ros, sarà il prossimo coordinatore nazionale per la lotta all'antisemitismo. L'annuncio è stato fatto dalla premier. "Il prefetto Pecoraro - spiega Meloni - si è dimesso per ragioni personali dal suo incarico. Siamo in procinto di nominare il generale Angelosanto, già capo del Ros e figura molto autorevole.

Articolo in aggiornamento