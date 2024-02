Meloni contro Mattarella, il primo grande strappo col Quirinale

Non siamo ancora a uno scontro istituzionale paragonabile a quello d'altri tempi tra Silvio Berlusconi e Oscar Luigi Scalfaro, ma sulle brutali manganellate agli studenti di Pisa abbiamo assistito a quello che è senza dubbio il punto più basso nei rapporti tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e il Capo dello Stato. Che la ferma presa di posizione di Sergio Mattarella, con il monito al ministro Piantedosi all'indomani del pestaggio da parte degli agenti, non fosse andata giù alla premier, era trapelato sin da subito; ma forse nessuno avrebbe scommesso su una pubblica presa di distanze.

Invece, commentando a Tg2 Post, Meloni ha difeso senza se e senza ma gli uomini in divisa, adottando una linea "salviniana": "Penso che sia molto pericoloso - ha detto - togliere il sostegno delle istituzioni a chi ogni giorno rischia la sua incolumità per garantire la nostra, è un gioco che può diventare molto pericoloso".

Come al solito la presidente del Consiglio utilizza una formula molto ambigua: per segnare il campo non nomina in nessun modo Mattarella e soprattutto si riallaccia ai fatti di Torino, dove una volante della Polizia è stata danneggiata da un gruppo di anarchici. "Nessuno ha detto loro grazie", ha detto la premier dimenticando - o forse omettendo - che il Presidente della Repubblica aveva subito telefonato al capo della Polizia, Vittorio Pisani, per essere informato dei fatti e per esprimere solidarietà agli agenti.

Il "derby della divisa" con Matteo Salvini

"Non si può parlare delle forze dell'ordine - ha continuato Giorgia Meloni - solo quando qualcosa non funziona. In tutti gli altri casi in cui ci sono stati 120 agenti di polizia che sono finiti all'ospedale, che sono stati feriti per garantire l'ordine pubblico, la nostra incolumità, e magari anche con stipendi inadeguati, nessuno ha detto a loro grazie. Allora forse è il caso di fare anche questo dire grazie alle forze dell'ordine per il lavoro prezioso che fanno ogni giorno, fermo restando che se poi qualcuno sbaglia chiaramente si deve intervenire e si deve sanzionare come prevede il nostro ordinamento". A pagare, per ora, è stata la dirigente della squadra mobile di Firenze, Silvia Conti, trasferita dal Viminale ad altro incarico: che qualcosa a Pisa non abbia funzionato è stato ammesso dagli stessi sindacati di polizia e - da quello che emerge - la dirigente era già in aria di provvedimenti per la sua gestione.

Lo smarcamento della premier dal Quirinale sembra a tutti gli effetti un modo per non lasciare campo libero all'ormai scomodissimo alleato, Matteo Salvini. Il leader della Lega, ancora una volta, era stato il più lesto a posizionarsi in difesa degli uomini in divisa. Da sempre, uno dei suoi obiettivi è quello di accreditarsi con i vertici delle forze armate, andando a intaccare il consolidato radicamento della "destra storica" che oggi abita in Fratelli d'Italia. Lo ha fatto soprattutto da ministro dell'Interno del primo governo guidato da Giuseppe Conte, sfoggiando divise e arrivando a dare del drogato a Stefano Cucchi pur di non menzionare i carabinieri condannati per l'omicidio del giovane. Un bis che Giorgia Meloni non gli ha concesso, costringendolo ad "accontentarsi" di un suo uomo di fiducia al Viminale e del ministero del ponte sullo Stretto. Una scelta lungimirante, che oggi permette alla premier di non cedere protagonismo (e sacche di consenso utilissime in vista delle prossime elezioni europee) a un Salvini ormai in caduta libera, ormai messo in discussione dagli stessi vertici leghisti.

Boccia (Pd): "Spero che le parole di Meloni non fossero per Mattarella"

Su Mattarella, come prevedibile, le opposizioni fanno muro: "Meloni dice che è pericoloso togliere il sostegno alla Polizia? Nessuno ha mai tolto il sostegno alla Polizia, così come alle altre forze dell'ordine e Forze armate, alla Protezione civile e ai Vigili del fuoco, che ringraziamo ogni giorno perché sono in prima linea. È pericoloso portare il ragionamento su questo piano, mi auguro che la Premier Meloni non facesse riferimento alle parole scolpite sulla pietra del Presidente della Repubblica. Una cosa è voler chiarire e condannare cosa è accaduto durante l'episodio gravissimo di Pisa, un'altra mettere in discussione il ruolo della Polizia. Mi auguro che la destra non voglia proseguire su questo terreno securitario, hanno iniziato con un decreto rave che non serviva, hanno proseguito con provvedimenti bandiera per cui quando accade qualunque cosa intervengo con mazza e sicurezza".

Sono le parole di Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd al Senato, intervenuto durante la trasmissione Omnibus su La7. "Questa sorta di machismo della destra - ha spiegato - per cui sono arrivati quelli duri e rigorosi e che frana davanti alla complessità della realtà, lo metterei da parte e mi confronterei su quanto sta accadendo nel nostro Paese e sul disagio dei giovani. Dopo l'informativa di Piantedosi spero che il Parlamento si ritrovi unito nel dare risposta alle famiglie di quei ragazzini delle medie e del liceo che sfilavano a Pisa, mentre i loro docenti e i genitori erano alla finestra. Evitiamo parole ambigue che nascondono un'insofferenza crescente verso tutto quello che non è condiviso da certa destra".