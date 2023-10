Giorgia Meloni e la manovra scritta con l’inchiostro simpatico

Giorgia Meloni (LaPresse)

Le scene un po’ surreali a cui stiamo assistendo in queste ore riportano alla mente un fatto accaduto nel 2018. C’era il primo governo Conte e il vicepremier era un tal Luigi Di Maio, da poco eletto, a furor di popolo, astro nascente della politica italiana. Sul decreto fiscale comparve una voce che non era stata concordata in consiglio dei ministri. "Nel testo che è stato trasmesso al Quirinale - dichiarò Di Maio durante una puntata di Porta a Porta - c’è una sorta di scudo fiscale e una non punibilità per chi evade. Non se è stata una manina politica o una manina tecnica in ogni caso domattina si deposita subito una denuncia alla Procura della Repubblica perché non è possibile che vada al Quirinale un testo manipolato". Dopo vari scaricabarile tra Lega e Movimento 5 Stelle, come per magia, quelle tre righe scomparvero dal testo, non ci fu nessuna denuncia alla Procura della Repubblica e nell’esecutivo gialloverde tornò uno stato di calma apparente.

A cinque anni di distanza, la sindrome della "manina" sembra aver colpito anche Giorgia Meloni, che si è trovata nella bozza di manovra un provvedimento su cui, nel 2019, aveva promesso barricate: il prelievo diretto, da parte dell’Agenzia delle Entrate, sui conti correnti dei contribuenti per recuperare le imposte non pagate.

Le due versioni

Dopo una giornata di polemiche, animate anche da esponenti della stessa maggioranza, la premier è intervenuta direttamente sui suoi canali social per smentire la presenza del provvedimento: Avviso ai naviganti - ha scritto - nella legge di bilancio non c’è la misura che consentirebbe all’Agenzia delle Entrate di accedere direttamente ai conti correnti degli italiani per recuperare le imposte non pagate. Consiglio di non inseguire i sentito dire o documenti non ufficiali".

Una dichiarazione che evidentemente non è stata concordata neanche con l’ufficio stampa del suo stesso partito, Fratelli d’Italia, che in precedenza aveva scritto: "La norma che concedeva all’Agenzia delle Entrate la possibilità di pignorare direttamente i conti correnti di chi ha un debito non saldato con lo Stato non ci sarà. Giorgia Meloni ha imposto di far saltare questa norma ingiusta. Ben fatto Presidente". Insomma, per Fratelli d’Italia la norma c’era ed è stata fatta saltare da un intervento di Meloni, per Meloni la norma non c’era ed era un’invenzione di noi "giornalai", inseguitori di sentiti dire e spacciatori di documenti non ufficiali. La verità non la sapremo mai, magari anche in questo caso c’è stato un intervento della temuta manina.

L’altolà di Salvini e il ritorno a quota 103

Pochi dubbi invece per ciò che concerne l’intervento sulle pensioni. In questo caso il no di Matteo Salvini su Quota 104 è stato esplicito, come è esplicito che la misura fosse presente nella bozza di manovra (quella stessa bozza…). Il vicepremier è intervenuto per scongiurare la debacle: con Quota 104, anni di lotte della Lega e del suo leader all’odiata riforma Fornero sarebbero crollati come un castello di carte. Ora la patata bollente è nelle mani del ministro (leghista) Giorgetti: si dovrebbe tornare al pensionamento anticipato con 62 anni di età e 41 di contributi, di fatto una Quota 103 con qualche modifica.

C’è poi il nodo emendamenti: in conferenza stampa il governo aveva chiesto alle forze di maggioranza di non proporre modifiche al testo per velocizzarne l’approvazione. Anche su questo punto si sono si sono aperte delle crepe, con il deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, che ha già annunciato che degli emendamenti saranno presentati. Insomma, dopo annunci e controannunci, scopriamo che nella maggioranza il clima è molto teso (malgrado a parole tutti ostentino unità di intenti), che nella fantastica manovra 2024 ci sono tante parti da riscrivere e che alcuni paragrafi erano stati scritti con l’inchiostro simpatico.

