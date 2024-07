I toni pacati di Meloni, il tifo da stadio di Salvini: la destra si divide su Trump

Già divisa in Europa, la destra italiana si divide anche sull'attentato a Donald Trump. Da una parte la premier Giorgia Meloni, che predica calma, dall'altra il suo vice, Matteo Salvini, che cavalca la vicenda per ribadire il suo tifo sfegatato al tycoon (nel 2020 l'Independent lo definì "cheerleader di Trump"), un tifo mai venuto meno, neanche dopo i fatti di Capitol Hill, con l'assalto al Campidoglio da parte dei supporter del candidato repubblicano dopo la sua sconfitta alle elezioni presidenziali.

La destra di governo e la destra di propaganda

"L'auspicio è che i prossimi mesi di campagna elettorale possano veder prevalere dialogo e responsabilità su odio e violenza" ha detto la presidente del Consiglio, allineandosi alle parole del capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ha lanciato il suo monito: "La violenza che, da qualche tempo, ha ripreso a manifestarsi in ambito politico - ha detto Mattarella - è uno sconcertante sintomo di deterioramento del tessuto civile e del pericoloso rifiuto del confronto, del dialogo, del rispetto della vita democratica".

Meloni, che non vuole logorare i rapporti con Joe Biden e con la diplomazia Usa e in questa delicata fase di trattative in Ue ci tiene a dare un'immagine rassicurante della sua leadership in ambito internazionale, questa volta parla da premier e non da esponente della destra: "Nel dibattito politico, in tutto il mondo, ci sono limiti che non dovrebbero mai essere superati - continua - ed è quindi necessario ridare dignità e onore alla politica, contro ogni forma di odio e violenza, e per il bene delle nostre democrazie".

Completamente diverso l'atteggiamento di Matteo Salvini, che sin da subito ha gettato benzina sul fuoco, utilizzando l'attentato per concimare la sua comunicazione aggressiva e attaccare la sinistra, malgrado l'attentatore, Thomas Matthew Crooks, fosse iscritto alle liste elettorali dei repubblicani nonché vicino alla Nra, potente lobby dell'industria delle armi Usa legata all'estrema destra. Il capo del Carroccio ha esordito subito con una gaffe: "Spero che quello che è accaduto - ha detto al Tg1 - serva a chi semina odio contro le destre, contro i fascisti, contro i razzisti". E nelle ore successive, ignorando le note dell'Fbi che ribadivano che il ventenne ha agito senza alcun movente ideologico - ha proseguito con la sua narrazione sui social: "Violenti, fanatici e sinistra non fermeranno mai non e le nostre idee di libertà"; e ancora: "Questo è il presidente di cui ha bisogno l'America".

Poi un attacco alla giornalista Myrta Merlino, "colpevole" di aver detto che ora "Trump diventerà una vittima" (cosa abbastanza verosimile) e a una collega della Cnn, a sua volta "colpevole" di aver criticato l'ex presidente Usa per aver urlato per tre volte "Combattete!" alla folla invece di mandare messaggi meno bellicosi. A interrompere la "monografica" del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sull'attentato in Pennsylvania, gli auguri di buon compleanno all'attore Renato Pozzetto.

Tajani: "La battaglia politica si fa sulle idee, non contro chi le sostiene"

A ribadire la linea moderata del governo ci pensa anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: "la battaglia politica - spiega in un'intervista al Corriere - si fa sulle idee, non contro le persone che le sostengono. Ricordo l’insegnamento di mio nonno che mi raccontava come il comunista Giancarlo Pajetta uscisse dal parlamento tenendo sotto braccio il monarchico Carlo Delcroix, invalido di guerra. Il mio modello è quello". Nella maggioranza - riferiscono fonti ben informate - gli estremismi di Salvini e i suoi distinguo su questioni chiave come il sostegno a Kiev, cominciano a pesare.

Il diretto interessato non se ne cura e prosegue con la sua narrazione: "A me non interessa vendere verità", ha detto ai microfoni di Radio24 aggiungendo: "Constato i fatti e parlo non da ministro ma da giornalista iscritto all'ordine: quante ne sono state dette su Donald Trump? È piena la rete di gente che dice 'peccato, poteva mirare meglio o poteva toccare a Salvini Le Pen'. Spero che quanto accaduto possa servire a tutti per parlare di avversari e non additare i nemici", ha concluso. A proposito di "additare", forse il vicepremier dovrebbe andare a dare un'occhiata a cosa scrivono i suoi follower sotto i post in cui addita avversari politici e giornalisti.