Borsellino, Giorgia Meloni para le polemiche: "Non scappo mai, solo i mafiosi potrebbero contestarmi"

La premier ha parlato coi giornalisti in prefettura dopo un comitato sull'ordine pubblico: "Ho letto cose non vere, non partecipo alla fiaccolata solo perché ho preferito gli appuntamenti istituzionali. La battaglia contro la mafia si può vincere, l'esempio di l'esempio di Falcone e Borsellino mi ha spinto a fare politica"