Le facce di Giorgia Meloni infastidita dal ritardo di Biden, il video è virale

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, torna a spopolare in rete per la sua mimica facciale, che ispira sempre di più la satira e i meme. Dopo l'ormai celebre scatto che la ritrae in una singolare espressione di stupore durante il G7 di Borgo Egnazia, in occasione del saluto di rito all'ex premier inglese Rishi Sunak, è diventato virale un video in cui la premier è visibilmente infastidita mentre conversa con due diplomatici durante il vertice Nato che si sta svolgendo a Washington. Motivo del fastidio, il ritardo del presidente americano, Joe Biden, che già si era fatto attendere per oltre 20 minuti durante il vertice dei sette grandi in Puglia. C'è da scommettere che nelle prossime ore in molti si divertiranno con i fermo immagine del breve filmato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.