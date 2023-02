Giorgia Meloni è arrivata a Kiev: "Onorata e felice, sono qui per vedere con i miei occhi"

La presidente del consiglio Giorgia Meloni è appena arrivata a Kiev, a bordo del treno partito nella notte dalla stazione ferroviaria di Przemysl. Meloni è attesa nel pomeriggio da Volodymyr Zelensky, con cui terrà una conferenza stampa.

"Sono onorata. Credo fosse doveroso essere qui per ribadire la posizione del governo italiano e forse anche rendersi conto personalmente di quel che serve a un popolo che si batte per la sua libertà". Queste le prime parole di Meloni che è stata accolta sul binario dal vice ministro degli Esteri, Yehven Perebynis e dall'ambasciatore ucraino a Roma, Yaroslav Melnyk. La presidente del Consiglio, alla quale è stato donato un mazzo di rose e tulipani, è apparsa sorridente: "Sono onorata e felice di esserci". E poi: "È sempre diverso con i propri occhi, credo che aiuti anche gli italiani a capire".

Ora la premier è diretta a Bucha, la cittadina diventata triste simbolo della guerra: lì a marzo 2022 i russi che cercavano di aprirsi la strada verso Kiev uccisero circa 400 persone. Poi tappa anche a Irpin, sobborgo di Kiev distrutto dai bombardamenti. Meloni è arrivata poco dopo le 10 di martedì 21 febbraio nella capitale dopo un viaggio di oltre 9 ore iniziato intorno alle una di notte dalla stazione polacca di Przemysl.

Il treno è lo stesso usato ieri dal presidente Usa Joe Biden e infatti è partito in ritardo rispetto all'orario previsto. Meloni e Biden si sono "incrociati" a distanza ieri sera alla base miliare di Rzeszow, non si sono visti (non era previsto) ma si sono sentiti telefonicamente. Il presidente Usa -rende noto Palazzo Chigi- ha chiamato Meloni appena rientrato in Polonia, dopo la visita a sorpresa a Kiev. I due leader hanno discusso del loro stretto coordinamento in corso sul sostegno all'Ucraina, compresa l'assistenza in materia di sicurezza, economica e umanitaria.

Sul treno la premier ha preso posto nella prima carrozza insieme allo staff. Il treno blu, orgoglio delle ferrovie ucraine, ha percorso i circa 700 chilometri per arrivare nella capitale, con sosta alla frontiera, per il controllo passaporti, e a Leopoli.

Perché Meloni è a Kiev

La visita è un passaggio simbolico importante, anche alla luce delle parole del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, che hanno creato qualche apprensione a Kiev. "Sono molto grato all'Italia per la scelta di mandarci armi sia per la difesa antiaerea che per le artiglierie. Per noi è fondamentale non perdere il sostegno italiano e di nessun altro Paese", ha detto ieri il leader ucraino in un'intervista. Zelensky si è detto anche "fiducioso" che "Giorgia", da "donna forte" qual è, possa "tenere compatto il suo governo". Il governo italiano ribadirà oggi a Zelensky, ma anche agli alleati, il totale e incondizionato appoggio di Roma alla causa Ucraina. Confermerà, in sintesi, gli impegni assunti sul fronte dei nuovi invii di armi, a partire dal sistema antimissile e antiaereo Samp-T realizzato assieme alla Francia, ma anche sulla ricostruzione.