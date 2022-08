Se un consigliere di Fratelli d'Italia ci convince a votare Partito democratico

Come tanti in Italia anche io sono indeciso su chi votare alle prossime elezioni del 25 settembre 2022. Oggi ho le idee più chiare: potrei votare Partito democratico. Perché no. Mi ha dato un motivo per farlo il consigliere comunale napoletano di Fratelli d'Italia Giorgio Longobardi.

Ha scritto su Facebook che, tra le varie, "il programma sensazionale del Pd e soci sarà quello di far trasmettere, fino al 25 settembre, ogni giorno a reti unificate ed H24" dei film bellissimi: "Diario di Anna Frank", "Il pianista", "Il bambino con il pigiama a righe", "La signora dello zoo di Varsavia". E ancora "Storia di una ladra di libri", tratto dal libro di Libro di Markus Zusak, che mi ha commosso profondamente e tengo nella mia libreria come una reliquia. Fino a premi oscar come "La vita è bella" di Roberto Benigni e capolavori come Schindler's List di Steven Spielberg. "Il tutto - dice sempre il meloniano - intervallato da approfondimenti e testimonianze da parte dei sopravvissuti all’Olocausto".

Finalmente una buona notizia per me. Da anni, ogni volta che apro la guida tv dei programmi in prima serata, sono colto da un misto di tristezza e imbarazzo per ciò che viene proposto in prima serata. Non ci sono più film. Se ci sono, non valgono la pena di mettersi sul divano e incollarsi al piccolo schermo. Infatti ormai, quando non vado al cinema, cerco altro sulle piattaforme streaming.

Pensavo che qualcosa sarebbe cambiato ma la mia era un’illusione. Longobardi non diceva sul serio. La sua era ironia. Sia chiaro, non sull'Olocausto ma "verso la sinistra in campagna elettorale", verso un Pd, "sempre teso a scongiurare il pericolo del fascismo". Peccato. Continuerò a tenere spenta la televisione. Longobardi ha trovato ironico il fatto che in tv si potessero passare spesso film sull'unico genocidio istituzionalizzato e organizzato della storia. Cosa ci sia da ridere però io proprio non l'ho capito.