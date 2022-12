Fratelli d'Italia vuole istituire la "giornata nazionale dei figli d'Italia"

Istituire una "giornata nazionale dei figli d'Italia". L'idea è del senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo che ha presentato l'altro ieri a Palazzo Madama un ddl di cui risulta primo firmatario, ma che è stato sottoscritto da molti altri esponenti di Fdi. Il testo della proposta di legge non è ancora disponibile, ma a quanto ha spiegato De Priamo si tratterebbe di celebrare, per un giorno, i figli, sulla falsariga di quanto avviene già oggi per i genitori.

"È una proposta che nasce dall'interlocuzione con alcune associazioni che si occupano dalla famiglia", ha detto all'Adnkronos l'esponente del partito di Giorgia Meloni. L'intenzione dunque "è quella di dedicare una giornata ai figli, sulla scia della festa del papà e della mamma". "Per noi la famiglia è centrale" ha messo in chiaro il senatore. "Per questo abbiamo pensato a un riconoscimento per i figli, con interventi che vanno dalle borse di studio all'introduzione di un premio nazionale da assegnare a chi si sia reso protagonista di azioni meritorie, iniziative creative".

Certo, il nome farà discutere: e sì perché "figli d'Italia" oltre a suonare piuttosto "patriottico" ricorda il nome di un certo partito. De Priamo non è del tutto d'accordo: "Essendo una giornata nazionale, il nome è sicuramente evocativo. Rimarca l'appartenenza all'identità nazionale".