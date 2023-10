Italiani brava gente? Non proprio: Boldrini propone una giornata per le vittime del nostro colonialismo

Un "Giorno della memoria" per le vittime africane in Libia, Eritrea, Etiopia e Somalia, nei 70 anni di occupazione coloniale italiana. Secondo le stime dello storico Ian Campbell, che rivede al rialzo quelle di Angelo Del Boca, tali vittime furono circa 700 mila. È destinata a far discutere la proposta presentata oggi in conferenza stampa alla Camera dei Deputati. Insieme a Laura Boldrini, prima firmataria, c’erano i deputati Riccardo Ricciardi del Movimento 5 Stelle e Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi Sinistra. Con loro il presidente dell’Anpi, Gianfranco Pagliarulo.

Boldrini: "Mattei era un anticolonialista, mistificatorio nominarlo a sproposito"

"Ricordare le vittime è rendere omaggio a quelle persone che hanno lottato per la libertà e l’indipendenza", ha spiegato l’ex Presidente della Camera, durante il suo intervento: "La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, da giorni parla di cooperazione paritaria con l’Africa - ha aggiunto - e dice che il rapporto tra noi e questi Paesi africani deve essere paritario. Dal primo giorno di questo Governo circola l'espressione 'Piano Mattei', ma ancora non abbiamo visto un progetto, un piano finanziario, uno straccio di documento, nulla. Però si nomina Mattei. Mattei era un partigiano, era un antifascista ed era un anticolonialista. È mistificatorio usare il suo nome su un piano che non esiste".

Il Giornale: "Sono contro i nostri nonni"

Boldrini ha poi spiegato il senso della proposta di legge, già attenzionata dal Giornale, che oggi in prima pagina aveva titolato: "Boldrini & compagni contro i nostri nonni, 'italiani colonialisti non brava gente'". Nell’idea dei firmatari, la giornata del ricordo dovrebbe svolgersi il 19 febbraio, giorno in cui, come rappresaglia per l’attentato dell'allora viceré d'Etiopia, Rodolfo Graziani, bande di squadristi con lanciafiamme, armi automatiche, coltelli e bastoni incendiano 4 mila case di Addis Abeba e scatenarono una caccia all’uomo contro gli etiopi, che morirono in 20 mila.

"Nel 2020 - ha ricordato ancora la deputata del Partito Democratico - il re Filippo di Belgio riconosce le ferite del colonialismo e scrive una lettera pubblica molto bella al presidente congolese, chiedendo perdono. Nel 2021, il ministro degli esteri tedesco, Eiko Maas, chiede perdono, a nome della Germania, alla Namibia. Perché? Perché tra il 1884 e il 1915 ci fu il genocidio di due gruppi, quelli degli Herero e quelli dei Nama. Gli italiani non sono stati diversi, non sono stati migliori come spesso ci raccontiamo. Nella relazione spieghiamo questo, raccontando particolari macabri sugli omicidi di massa, sull'uso dei gas asfissianti, sui campi di concentramento".

L’ex Presidente della Camera, ha infine ricordato che ad Affile, in provincia di Roma, c’è un monumento dedicato proprio al Generale Graziani, protagonista degli eccidi elencati nella relazione introduttiva della proposta di legge. Ad inaugurare il sacrario, nel 2012, fu l’attuale ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida.