Irregolarità nella vendita dello yacht, condannato l'ex di Daniela Santanchè

È stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione Giovanni Canio Mazzaro, ex compagno della ministra del Turismo, Daniela Santanchè, a processo a Milano per sottrazione fraudolenta di beni e dichiarazione infedele dei redditi, commessi quando era amministratore di Bioera e Ki Group. A deciderlo è stato il giudice del Tribunale Emanuele Mancini, che ha disposto anche la confisca di oltre 644 mila euro. La vicenda ha inizio nel 2018 e riguarda una presunta "schermatura" della vendita dello yacht 'Unica' per aggirare il Fisco. Nel 2017 Mazzaro riceve dall'Agenzia delle entrate un avviso di accertamento per 589 mila euro e dodici mesi dopo vende il suo yacht all'azienda maltese Flyingfish Yachting Ltd per 393 mila euro. Nell'operazione si interpose la Biofood Italia Srl, società di cui all’epoca era presidente proprio Daniela Santanchè. L'allora senatrice di Fratelli d'Italia precisò di non aver alcun ruolo gestionale, operativo o strategico nella società e ottenne l'archiviazione su richiesta della Procura.

Il legale: "Ricorreremo in appello"

"Ci aspettavamo un esito diverso ovviamente, leggeremo le motivazioni ed è ragionevole ritenere che proporremo appello", ha dichiarato a caldo l'avvocato Matteo Mangia, legale di Canio Mazzaro. Il legale ha poi commentato la decisione del giudice sulla confisca, più alta di quella richiesta dal pubblico ministero, che ammontava a 393 mila euro: "Leggeremo anche su questo le motivazioni", ha detto.

Il pm Paolo Filippini, titolare dell'inchiesta condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, aveva chiesto una condanna a 3 anni. Il giudice ha riconosciuto col verdetto entrambe le imputazioni contestate. Le motivazioni della sentenza saranno disponibili tra 90 giorni.

I guai giudiziari della ministra

Come scritto in precedenza, la posizione della ministra del Turismo riguardo questa vicenda è stata archiviata. Santanchè è però coinvolta in altri due procedimenti che investono la sua attività di imprenditrice. La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per lei e altre 16 persone, tra cui l'attuale compagno Dimitri Kunz, la sorella Fiorella Garnero e la nipote Silvia Garnero e per tre società nel filone dell'inchiesta per falso in bilancio sul caso Visibilia, il gruppo fondato dalla senatrice di FdI e dal quale ha dismesso cariche e quote nel 2022. Nell'altro processo l'esponente di Fratelli d'Italia è accusata di truffa aggravata ai danni dell'Inps per presunte irregolarità nella fruizione della cassa integrazione in deroga Covid 19. L'accusa sostiene che 13 lavoratori di Visibilia, società fondata da Santanchè, sarebbero stati messi in cassa integrazione a zero ore e pagati con denaro pubblico per un totale di oltre 126 mila euro versati complessivamente dall'Inps dopo gli aiuti varati dal governo Conte 2. Secondo gli inquirenti, i 13 dipendenti avrebbero però continuato a lavorare