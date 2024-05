Chi è Giovanni Toti: dal cerchio magico di Berlusconi all'arresto per corruzione

Finiranno all'attenzione della Commissione parlamentare Antimafia gli atti dell'inchiesta della procura di Genova che ha portato agli arresti domiciliari il presidente della regione Liguria Giovanni Toti e Matteo Cozzani, capo di gabinetto e braccio destro di Toti. Al centro dell'inchiesta su Toti presunti finanziamenti illeciti per sbloccare pratiche edilizie. Cozzani - coordinatore regionale della campagna elettorale di Toti - è invece accusato di aver agevolato il clan Cammarata del Mandamento di Riesi (Caltanissetta) con proiezione nella città di Genova con la promessa di posti di lavoro e appartamenti di edilizia agevolata.

Chi è Giovanni Toti

Giovanni Toti dall'11 giugno 2015 è Presidente della Regione Liguria dopo aver vinto con il 34 per cento dei consensi. Toti è al secondo mandato: il 21 settembre 2020 era stato rieletto con il 56 per cento delle preferenze. Durante il mandato ha rivestito anche l'incarico di commissario delegato per l'emergenza del ponte Morandi dopo il crollo dell'infrastruttura lo scorso 14 agosto 2018. Viareggino classe 1968, prima della politica ha vissuto una lunga esperienza professionale da giornalista a Mediaset dove è stato anche direttore di Studio Aperto prima e poi del Tg4, succedendo a Emilio Fede. Per due anni è vicedirettore generale della comunicazione di Mediaset spa. Quella con la tv del biscione è un legame viscerale: dal 2003 è sposato con Siria Magri, condirettore di Videonews, la testata giornalistica di Mediaset che cura i programmi di informazione.

La discesa in campo con Berlusconi ad aprile 2014: con il suo "moderatismo" diventa consigliere politico del Cav e insieme con Mariarosaria Rossi, Francesca Pascale e Deborah Bergamini forma il cosiddetto "cerchio magico". Nello stesso anno si candida per Forza Italia alle elezioni europee nella circoscrizione Italia Nord Occidentale: con 148mila preferenze diventa europarlamentare. Ma quella a Bruxelles è poco più di una comparsata: l'anno dopo è quello delle elezioni liguri che lo vedono prendere il governo della Regione.

Oggi la doccia fredda nel momento in cui la coalizione di centrodestra si prepara alle elezioni europee del prossimo giugno, benché Toti si sia allontanato da Forza Italia. Toti infatti nel 2019 smette i panni di coordinatore nazionale di Forza Italia e dopo lo scivolamento verso le posizioni della Lega del centrodestra cerca spazio al centro con una serie di sigle elettorali come Cambiamo!, Coraggio Italia, per finire alle ultime elezioni politiche come cartello insieme a Noi con l'Italia, UdC e Coraggio Italia. Dall'ottobre 2023 è presidente del consiglio nazionale di Noi moderati.

Le accuse a Giovanni Toti

Oggi al governatore Giovanni Toti la Procura di Genova contesta di aver accettato dagli imprenditori portuali Aldo e Roberto Spinelli le promesse di vari finanziamenti e aver ricevuto complessivamente 74.100 euro, erogati in diverse tranche al Comitato Giovanni Toti o al governatore stesso. Secondo l'accusa, in cambio il governatore avrebbe garantito una serie di promesse, tra cui: "Trovare una soluzione" per la trasformazione della spiaggia libera di Punta Dell'Olmo in privata; agevolare l'iter di una pratica edilizia relativa al complesso immobiliare di Punta Dell'Olmo di interesse di Aldo Spinelli e Roberto Spinelli e pendente presso gli uffici regionali; velocizzare e approvare la pratica di rinnovo per trent'anni della concessione del Terminal Rinfuse, controllata al 55% dalla ditta Spinelli srl, come effettivamente avvenuto a fine 2021. Inoltre, il presidente della Regione avrebbe promesso di assegnare a Spinelli gli spazi portuali ex Carbonile Itar e Carbonile Levante, come effettivamente avvenuto nel corso del 2022. Ancora, le promesse avrebbero riguardato l'assegnazione a Spinelli di un'area demaniale in uso ad Autostrade per l'Italia e di agevolare l'imprenditore nella pratica del tombamento di Calata Concenter, approvata a fine luglio 2022.

La lista di accuse non finisce qui. Al governatore Giovanni Toti e al suo capo di gabinetto, Matteo Cozzani, viene contestato di aver accettato la promessa dal consigliere di amministratore di Esselunga, Francesco Moncada, di un finanziamento illecito rappresentato dal pagamento occulto di alcuni passaggi pubblicitari sul pannello pubblicitario esposto su Terrazza Colombo, nel grattacielo genovese di piazza Dante, per la campagna elettorale comunale del giugno 2022, a fronte dell'impegno a sbloccare due pratiche di Esselunga pendenti in Regione relative alla apertura di due punti vendita rispettivamente a Sestri Ponente e Savona.