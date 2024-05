La versione di Toti: "Nessuna corruzione, agito per il bene pubblico"

Niente favori personali, niente corruzione ma "l'interesse pubblico" messo sempre al primo posto. È questa la linea di difesa del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ai domiciliari dal 7 maggio con

la accuse di corruzione elettorale, falso e voto di scambio.

A parlare per lui è l'avvocato Stefano Savi, difensore del governatore, che lavora alla richiesta di revoca dei domiciliari. "Toti si è difeso spiegando tutti i fatti che gli vengono contestati e come le richieste rivolte per contributi elettorali siano state fatte per perseguire l'interesse pubblico. Quello di ieri è stato un interrogatorio esaustivo", le parole del legale.

L'avvocato insiste: "I bonifici sono tracciati, Toti ha fatto tutto alla luce del sole, ha trattato tutti gli imprenditori nello stesso modo: sia che contribuivano alla sua politica o meno. Nella vicenda del porto non ci sono vinti e vincitori, ma un accordo che ha impedito una guerra" in un periodo di rilancio della struttura logistica.

La revoca degli arresti domiciliari per Toti

L'avvocato è andato in procura per incontrare i pm davanti ai quali si è tenuto un interrogatorio lungo otto ore di Toti e spiega che sta lavorando all'istanza di revoca dei domiciliari, da presentare al gip. "Valuteremo come e quando presentarla, comunque presto", assicura.

Toti si dimette dalla presidenza della Regione Liguria?

Tornare libero è la condizione necessaria per il governatore per confrontarsi con la maggioranza e discutere delle eventuali dimissioni. Su questo però il legale taglia corto: "Sono un tema politico e non tocca a me trattarlo". Si tratta di "una decisione che non può prendere da solo ma che può arrivare solo dopo un confronto e un accordo con le altre parti della sua maggioranza".

La contromossa di Toti

Nella giornata del 23 maggio Toti non solo ha risposto per otto ore alle domande del procuratore aggiunto Vittorio Miniati e dei pm Luca Monteverde e Federico Manotti, ma ha anche presentato una memoria di 17 pagine che suona come un manifesto morale e politico, quindi rivendicando un ruolo pubblico a cui, in tanti, gli hanno chiesto di rinunciare.

"Nel mio percorso politico ho sempre perseguito l'interesse pubblico" che si concretizza - scrive nella sua memoria - in un'apertura alle imprese che ha come "unica prospettiva la tutela dell'interesse collettivo". Ed è in questa chiave che va letta la volontà di modernizzare il porto di Genova, l'attenzione con cui monitora "e ove necessario sollecita il disbrigo delle pratiche, ovviamente nel pieno e trasparente rispetto della legge e delle procedure". Un'attenzione priva di discriminazione: tutti sono stati ascoltati, finanziatori del partito e non. E' questa la sua difesa a oltranza.

"Non ho mai travalicato - scrive ancora - le specifiche competenze degli enti e degli uffici preposti, mai ho ingerito nelle libere scelte e decisioni dei soggetti coinvolti mai ho fatto pressioni verso alcun soggetto, mai ho servito un interesse particolare in danno di quello collettivo".

Una trasparenza rivendicata anche sotto il profilo dei conti. "Ogni euro incassato ha avuto una destinazione politica: nessun contributo ha prodotto arricchimento o utilità personale a me, agli altri appartenenti al mio partito o a terzi privati" sono le parole che consegna ai magistrati.

Toti spiega che l'attività politica ha conti correnti "dedicati e 'trasparenti', con strumenti di accredito e spesa tracciati, tracciabili e sempre rigorosamente documentabili".

Ai magistrati, che gli contestano il voto di scambio, evidenzia i 380mila voti con cui vince le elezioni e come l'apporto di 400 preferenze della comunità Riesina "non è tale da turbare l'equilibrio democratico".