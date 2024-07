Toti interrogato si rifiuta (di nuovo) di rispondere. Salvini sulle opposizioni: "Squallidi quaquaraqua"

Giovanni Toti si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande della giudice Paola Faggioni nel corso dell'interrogatorio di garanzia da remoto per gli arresti domiciliari bis relativi alla nuova accusa di finanziamento illecito.

Giovedì 18 luglio è infatti scattata una nuova misura cautelare nei confronti del presidente della Regione Liguria, ai domiciliari dal 7 maggio scorso con l'accusa di corruzione. I presunti finanziamenti illeciti riguardano gli spot elettorali per le comunali genovesi del 2022 passati sul maxischermo di Terrazza Colombo e pagati da Esselunga. Per la stessa vicenda sono indagati anche l'ex capo di gabinetto Matteo Cozzani, l'editore di Primocanale Maurizio Rossi e l'ex membro del cda di Esselunga Francesco Moncada. Toti si era avvalso della facoltà di non rispondere già nell'interrogatorio di garanzia per la prima misura cautelare, lo scorso 10 maggio, salvo poi chiedere un confronto con i pm pochi giorni dopo.

Stefano Savi, il legale che difende il governatore, ha intanto depositato il ricorso in Cassazione contro la decisione del tribunale del Riesame che negli scorsi giorni ha confermato per Toti gli arresti domiciliari nella sua residenza di Ameglia (La Spezia) in quanto, a detta dei giudici, permarrebbe il rischio di reiterazione del reato.

Matteo Salvini: "Giustizia politicizzata, opposizioni squallidi quaquaraqua"

"Chi usa giustizia politicizzata per provare a ribaltare il risultato urne non fa buon servizio al Paese". Sono le parole di Matteo Salvini ai microfoni di Radio Libertà, intervenendo sulla manifestazione andata in scena a Genova per chiedere le dimissioni di Toti e il ritorno al voto in Regione Liguria.

"Squallidi. Leonardo Sciascia distingueva uomini e donne in categorie, fermiamoci ai 'quaquaraquà' e non andiamo oltre", ha detto il ministro dei Trasporti, secondo il quale la decisione di confermare agli arresti domiciliari è "una scelta politica". "È in corso un'attività politico-partitica al servizio dei partiti di sinistra", ha aggiunto nel corso dell'intervista. "Spero e conto, e lavoro perché sia così, che né Giovanni Toti, né il centrodestra si arrendano e si facciano intimidire perché sarebbe un precedente pericolosissimo: non in base a un processo o una condanna ma in base a un dubbio, a un sospetto, a pezzi di intercettazione si manda a casa un sindaco, un governatore, un ministro, un governo, si rovina la vita a un imprenditore o un cittadino", aggiunge Salvini. "In un Paese civile si è colpevoli dopo tre gradi di giudizio, qua si è colpevoli dopo neanche l'inizio del processo e si è agli arresti domiciliari".