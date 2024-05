Toti non risponde al giudice, il legale: "Chiederemo la revoca dei domiciliari"

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti arrestato (ai domiciliari) con l'accusa di corruzione non ha aperto bocca davanti al gip Paola Faggioni che lo convocato al Palazzo di giustizia di Genova per l'interrogatorio di garanzia fissato per le 14. Il governatore ha fatto scena muta e non ha presentato memorie difensive, seguendo la stessa strategia difensiva di Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell'Autorità Portuale, anche lui coinvolto nell'inchiesta.

Toti è apparso tranquillo, mentre l'avvocato ha dato disponibilità a un incontro interlocutorio con i magistrati fin dalla prossima settimana. Stefano Savi, difensore del governatore ligure, ha motivato così la strategia scelta: "Stiamo leggendo un fascicolo piuttosto corposo di circa 9mila pagine e abbiamo anticipato ai pm presenti la nostra intenzione di chiedere l’interrogatorio" la prossima settimana.

Dopo l'interrogatorio davanti ai pm, ha aggiunto il legale, Toti chiederà "la revoca della misura perché ci sono esigenze di carattere personale ma c'è anche il bisogno di un confronto diretto con il mondo della politica" per decidere il futuro politico del governatore. "Intanto facciamo istanza" ha aggiunto Savi, "se ce la respingeranno probabilmente faremo ricorso al Riesame".

Lo stesso Savi giovedì aveva diffuso un video in cui già lasciava intendere che il suo assistito si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. "Preferisco non anticipare la scelta - aveva detto il legale - ma mi sembra abbastanza conseguente e logica nella misura in cui abbiamo un fascicolo enorme da approfondire e l'abbiamo nelle nostre mani solo da ieri (mercoledì, ndr). Prima di prendere posizioni o dare spiegazioni dobbiamo approfondire la lettura degli atti per capire su che cosa, dove e come fornire spiegazioni".

Per l'avvocato di Toti "la tracciabilità dei denari è totale"

Secondo il legale di Toti "non c'è stata nessuna anomalia nella spesa né a titolo personale né a nessun altro titolo. La tracciabilità dei denari sia in entrata che in uscita è totale" afferma nel video diffuso giovedì. "In entrata, sono gli stessi atti che ce lo dicono, non è contestato nulla in relazione a fatti che non siano assolutamente rientranti nelle normative di legge, che prevedono che tutto avvenga nella maniera più trasparente possibile, e così è stato. Abbiamo anche la possibilità di dimostrare che questi denari sono tutti stati spesi per necessità di tipo politico connesse all'attività del presidente e delle persone che lavoravano con lui o che avevano connessioni politiche con lui".

E infine sulle richieste di dimissioni da parte dell'opposizione: "Il presidente Toti farà le sue valutazioni - afferma il legale -, che non possono prescindere da un confronto che potrà essere fatto con condizioni diverse dalle attuali, con tutte le persone che con lui hanno lavorato fino a oggi e con tutti i partiti che fanno parte della sua maggioranza".