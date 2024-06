Svastiche e insulti agli ebrei, terremoto tra i giovani di Fdi: "Ora Meloni faccia pulizia"

"Gli ebrei sono una casta, campano di rendita in virtù dell'Olocausto. Sono troppi, io li disprezzo come razza, perché oggettivamente è una razza, c'è la razza ariana, c'è la razza ebraica, c'è la razza nera", afferma una militante di Gioventù nazionale ,organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia. Nelle fila del primo partito della maggioranza arrivano le prime conseguenze dell'inchiesta di Fanpage, realizzata nei circoli giovanili di FdI, tra saluti gladiatori, inni al duce, antisemitismo e nostalgie nere che più esplicite non si può evocate a suon di "Sieg Heil".

La prima poltrona a saltare è quella di Flaminia Pace, che secondo quanto anticipato da Repubblica ha lasciato il proprio incarico nel Consiglio nazionale dei giovani: "La cosa più bella - dice, ridendo, in uno dei filmati di Fanpage - è stata ieri a prendersi per il culo sulle svastiche e poi io che avevo fatto il comunicato stampa in solidarietà a Ester Mieli". Difficile per quest'ultima, senatrice FdI nonché ex portavoce della comunità ebraica a Roma, vicepresidente della commissione Segre e l'odio razziale, figlia di un sopravvissuto all'Olocausto, non prendere posizione.

"Voglio precisare che come senatrice della Repubblica italiana componente di Fdi non mi riconosco in quelle immagini, in quei comportamenti e in quelle parole che sono state mostrate. Non ritrovo la realtà che conosco di Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale. È evidente - prosegue la senatrice in una nota - che la presenza di elementi nostalgici piegati ad un passato riprovevole e criminale non mi appartengono".

"Le parole e i comportamenti là tenuti sono per me motivo di condanna e disapprovazione. Sono sicura che i vertici di Fdi sapranno confermare la vocazione e la sostanza di un partito conservatore completamente libero da ideologie e comportamenti pericolosamente nostalgici", conclude.

E se finora, da Fratelli d'Italia più che condanna verso le evidenze nostalgiche della propria "gioventù", erano arrivate critiche sulle modalità in cui l'inchiesta è stata realizzata, ora anche Donzelli è costretto a prendere le distanze: "Ribadiamo: nessuno spazio in Fratelli d’Italia per razzisti, estremisti e antisemiti. Sono inaccettabili, nonostante le modalità con cui sono state carpite e divulgate - sottolinea - le frasi che si sentono in filmati diffusi oggi che riprendono militanti del nostro partito usare un linguaggio incompatibile con i valori di riferimento del nostro movimento politico. Solidarietà alla senatrice Ester Mieli per gli insulti che le vengono rivolti. Fratelli d’Italia interverrà con grande fermezza nei confronti dei responsabili".

"Sincera e affettuosa solidarietà" alla senatrice Mieli anche dal presidente del Senato Ignazio La Russa. "Frasi che vanno contro i valori del nostro partito, fermamente radicati nei principi della democrazia, della libertà e del rispetto della dignità umana. Esprimo totale e ferma condanna verso ogni forma di razzismo e antisemitismo che sono da sempre agli antipodi dei valori a cui ho ispirato il mio impegno politico", sottolinea in un post.

"Meloni allontani i nipotini di Mussolini"

A valanga sono giunte le reazioni delle opposizioni. "Cara Ester Mieli, ci conosciamo da tanti anni, siamo state avversarie sul collegio del Senato, ti do la mia solidarietà per gli insulti antisemiti che ti hanno rivolto i giovani di Fratelli d'Italia. Non meriti questo dal tuo partito", scrive su l'ex senatrice del Pd Monica Cirinnà.

Non bastano, secondo la dem Simona Malpezzi, "le parole timide e balbettanti di Donzelli". "Servono dichiarazioni chiare e senza nessuna ambiguità da parte di Giorgia Meloni che è chiamata non solo a censurare ma ad allontanare le frange estremiste, razziste e fasciste dentro a Gioventù Nazionale. Ed e' incredibile che la premier e leader di Fdi non abbia ancora espresso una parola di solidarietà nei confronti della collega Ester Mieli", affonda la capogruppo Pd nella Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo e antisemitismo.

"Qualche tempo fa esponenti di Fratelli d'Italia arrivarono ad accusare un giornalista di antisemitismo per il solo fatto di aver chiesto a una loro parlamentare se fosse ebrea. Ora si scopre che quella stessa parlamentare era insultata e dileggiata in chiave antisemita da membri di Gioventù Nazionale", rimarca la Barbara Floridia, senatrice M5S.

"Ora Fratelli d'Italia non ha più alcuna giustificazione: faccia pulizia al suo interno, allontani per sempre i nipotini di Mussolini e del nazismo dalle sue fila e quei dirigenti che li tollerano, recida ogni rapporto con quel mondo", dice Fratoianni. "Sarebbe salutare per FdI e per la democrazia del nostro Paese".

Netta anche la presa di posizione della comunità ebraica di Roma, che ha parlato di "immagini vergognose di razzismo e antisemitismo". "Chiediamo che vengano presi provvedimenti adeguati, anche da FdI come ha annunciato".