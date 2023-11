Giulia Bongiorno contro Beppe Grillo: "Ci vuole intimidire?"

"Il 19 aprile 2021, il signor Grillo ha tentato di ridicolizzare in un video la ragazza che ha denunciato suo figlio, unitamente ad altri, per violenza sessuale, mettendo in dubbio - tra l'altro - la credibilità della denuncia solo perché sporta dopo otto giorni dai fatti. Ieri invece, in un monologo-show all'interno di una trasmissione televisiva, ha ritenuto di attaccare me perché, dopo una drammatica udienza, commentata come da prassi anche dai difensori degli imputati, ho riferito che la mia assistita ha dichiarato in aula di essere devastata e di aver tentato il suicidio". A parlare è l'avvocata Giulia Bongiorno, presidente della commissione Giustizia della Camera e legale della ragazza che ha denunciato per stupro Ciro Grillo, il figlio del comico genovese, e tre suoi amici.

L'attacco di Beppe Grillo e lo "stop" di Fabio Fazio

Bongiorno ha replicato al garante del Movimento 5 Stelle, che durante l'intervista - monologo andata in onda durante la trasmissione "Che Tempo Che Fa", condotta da Fabio Fazio su "Nove", l'aveva attaccata: "È un avvocato, presidente della commissione Giustizia, è una senatrice della Lega che fa comizietti davanti ai tribunali dove c'è una causa a porte chiuse - aveva detto - è inopportuno, così si mischia tutto".

A placare il comico, è però intervenuto lo stesso Fazio: "È inopportuno anche parlare di questa cosa in televisione. Di questa vicenda non si parla", ha ammonito il conduttore, spingendo Grillo a cambiare argomento.

"Massacra la vittima per la seconda volta"

"Il signor Grillo - ha spiegato ancora Giulia Bongiorno - ha cercato di trasformare in show persino il dramma che questa ragazza sta vivendo, ridacchiando, gridando e definendo 'comizietto' il mio intervento, forse perché non mi ritiene in grado, in quanto donna, di tenere un vero comizio. Ma quel che è davvero grave è che con questa tecnica della ridicolizzazione si finisce per massacrare per la seconda volta chi ha denunciato. Rimane da capire a quale scopo il signor Grillo sia tornato ad attaccare ridacchiando e gridando. Vuole intimidirci? Vuole provare a mettere pressione al Tribunale?".

Valente (Pd), opportuno che sul figlio Grillo taccia

Critiche al comico anche dalla senatrice del Partito Democratico, Valeria Valente: "Già una volta Beppe Grillo ha esagerato - ha ricordato - pubblicando in video un suo comizio sulla vicenda processuale che vede il figlio imputato di stupro di gruppo, in cui sminuiva in sostanza il tutto a una bravata. Ora ci riprova a 'Che tempo che fa', arginato soltanto dalla bravura di Fazio, accusando l'avvocata di una delle vittime, Giulia Bongiorno, di avere, a sua volta, 'fatto un comizietto' politico davanti al tribunale".

"L'avvocata Buongiorno - ha spiegato ancora Valente - in qualità di difensore, ha per la verità raccontato quella che chiunque conosca un po' la violenza maschile sa essere un fatto: la vittimizzazione secondaria nelle aule di tribunale delle donne che denunciano, che avviene anche attraverso domande finalizzate a discreditare la ragazza, a provare che era consenziente o che comunque un po' se l'è cercata". "La verità dei fatti - ha continuato la senatrice dem - verrà appurata solo e soltanto nel corso del processo. Quel che è certo è che specie sulla violenza maschile contro le donne è bene che le parole siano spese principalmente ed essenzialmente nelle aule di giustizia e nei processi. In ogni caso l'ultimo a poter parlare di 'comizietti' è proprio Beppe Grillo, che in modo particolare farebbe meglio a tacere sulla vicenda che vede suo figlio accusato di stupro di gruppo. Per ragioni di opportunità e soprattutto per rispetto di tutte le parti in causa".

