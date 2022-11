Così le istituzioni incoronano il leader anti sistema e Castellino ringrazia

Giuliano Castellino - foto Ansa

"È la Camera che ha dato queste indicazioni". Con queste poche parole il funzionario di polizia ha impedito l'accesso a Montecitorio a Giuliano Castellino, che avrebbe dovuto presentare il suo nuovo partito politico: "Italia libera". Il 45enne, imputato per l'assalto alla sede della Cgil nel 2021, in segno di sfida, ha chiesto al poliziotto: "Lo dica ad alta voce perché non mi fate entrare". "Ma perché dovrei spiegarlo io?" ha tagliato corto l'agente cin borghese.

La risposa è semplice: avrebbe dato maggiore enfasi alla cacciata dell'ex leader politico, diventata una farsa. Lo conferma la risposta dello stesso Castellino alla domanda di un cronista, che chiedeva se non gli avessero fatto un gran favore lasciandolo alla porta. "Ma lei mi vede dispiaciuto? Vi sembro un uomo triste?" ha risposto Castellino con un gran sorriso.

Già, perché quando lo hanno bloccato, ha provato un grande senso di soddisfazione. Era riuscito a mettere in atto la più classica strategia del vittimismo politico, tipica di certi ambienti dell'estremismo politico, dove da sempre, il consolidamento del consenso anti sistema, si raggiunge dando prova di essere indigesti al sistema stesso. Un upgrade di livello rispetto al concetto di "underdog" richiamato dalla presidente Meloni nel suo discorso di insediamento alle Camere.

Così ieri Castellino è riuscito a candidarsi a vittima del sistema ma lui resta quello di sempre: l'attore, che un giorno legittima l'assalto alla sede di un sindacato e il giorno dopo, vestito in giacca e cravatta, parla di democrazia. Strano modo di intendere la democrazia. Lui che ieri, di fronte al diniego, ha replicato con un sorriso di beffa al poliziotto: "Bel lavoro che fate, complimenti".

No, noi non ci caschiamo. Castellino non è una vittima. E la polizia sì che fa un lavoro di cui essere orgogliosi. Quella democrazia che Castellino crede di poter rivendicare, polizia e carabineiri la difendono da sempre. Da quando, con il loro corpo e per poco più di mille euro al mese, fanno da scudo ai luoghi dove il popolo trova la sua rappresentanza, contro chi vorrebbe imbrattarli, violentarli o mortificarli.

Castellino alla fine può ringraziare chi lo ha tenuto fuori dalla Camera dei deputati. Gli ha fatto un bel favore. Lo ha incoronato leader di tutto quel mondo anti sistema e anti casta, rimasto orfano del Movimento 5 Stelle e figlio delle piazze no vax. Lo ha fatto con un rimbalzo mediatico senza precedenti nella sua storia decennale di militanza nell'ultradestra romana.

La sinistra, convinta che imbavagliare questi signori aiuti qualcuno a vivere meglio, esulta. Invece avremmo dovuto aprire le porte a Castellino, sia per una questione di democraticità, che deve valere per tutti, sia per non farlo martire. Invece abbiamo tradito noi stessi e dato a un putiniano di ferro ciò che più di ogni altra cosa desidera: la legittimazione da parte dell'avversario, dunque essere riconosciuto. Castellino va fiero di un ruolo sociale e politico che reclama, quello di antagonista, fuori dal sistema, uomo libero. Noi ieri quel ruolo glielo abbiamo riconosciuto.