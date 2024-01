"Giorgia Meloni non può tacere sul caso Verdini"

"Io credo che la presidente del Consiglio sbagli a negare la realtà dei fatti. Stiamo assistendo al ritorno di un pericoloso intreccio tra politica e affari. E non parliamo delle seconde, terze, quarte file della politica, ma di ministri e sottosegretari che si rendono responsabili di comportamenti su cui Giorgia Meloni non può tacere". Lo ha setto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, interpellato sul caso delle commesse Anas che ha coinvolto Tommaso Verdini, figlio dell'ex parlamentare Denis e fratello della compagna del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

Verdini jr. si trova ai domiciliari con l'accusa di aver sfruttato i suoi contatti politici per ottenere informazioni sui bandi dai dirigenti di Anas e favorire alcuni clienti in cambio di denaro e la presidente del Consiglio, rispondendo alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa di fine anno, ha detto che il vicepremier – non comparendo in nessuna delle intercettazioni al vaglio degli inquirenti – non è tenuto a riferire alle camere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Conte: "Meloni salvaguardi decoro e prestigio delle istituzioni"

"Questo intreccio tra politica e affari – continua Conte – lo vediamo a vari livelli e da questo punto di vista bisogna assolutamente mantenere alta la soglia di attenzione, perché il decoro e il prestigio delle istituzioni vanno salvaguardate. Far finta di nulla, dire che Salvini non deve andare in Parlamento a riferire di quello che sta emergendo sugli appalti di Anas, che è una società pubblica vigilata dal ministro competente e far finta di nulla rispetto agli elementi che stanno emergendo sul caso Sgarbi, girando la testa dall'altra parte, nuoce al prestigio delle istituzioni. Giorgia Meloni – conclude il leader M5S – sottovalutando tutto questo e facendo finta che non sia un problema si prende una grande responsabilità".