Tra Conte e Calenda volano di nuovo gli stracci

All'indomani delle elezioni in Sardegna, con la vittoria della candidata del "campo largo" Alessandra Todde e il deludente risultato di Renato Soru, che con la scelta di correre da solo ha buttato a mare l'8,6 per cento delle preferenze raccolte dalle liste a lui collegate, tra cui Azione, Carlo Calenda aveva rilasciato una dichiarazione a molti era sembrata una timida apertura a una possibile alleanza che superasse le colonne d'Ercole del Partito Democratico e arrivasse fino all'inviso Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte.

"Alle regionali - aveva detto Calenda - correre da soli, pur con un progetto come è successo in Sardegna e in Lombardia con Letizia Moratti, non è fattibile. E non lo faremo più, nonostante l'8 per cento in Sardegna e il 10 per cento in Lombardia non siano da buttare. Anche per questo in Abruzzo siamo all'interno di una coalizione larga, con un candidato di grande competenza, per il quale ci stiamo spendendo molto. Stiamo facendo un ragionamento anche in Basilicata, solo che lì non si capisce niente. Alle regionali è impossibile fare altrimenti. Certo, non a tutti i costi".

Conte: "Calenda dichiara spesso, bisogna prenderlo nel giorno giusto e nell'orario giusto"

Come ha ricordato il leader centrista, il 10 gennaio, in Abruzzo, una larga coalizione con dentro praticamente tutto (compresa Italia Viva di Matteo Renzi) sfiderà il meloniano Marco Marsilio, provando a sfilargli la poltrona di presidente della Regione. Il candidato che tutti sostengono è l'ex rettore dell'Università degli Studi di Teramo, Luciano D'Amico, personaggio molto stimato in tutta la regione. Il possibile armistizio è durato però molto poco. Giuseppe Conte, commentando le parole di Calenda durante la trasmissione Tagadà su La7, non ha mostrato particolare ottimismo: "Io non sono contento della dichiarazione singola di Calenda - ha detto - io sono contento soltanto dell'impegno fattivo e concreto che si fa per migliorare il Paese: il cambiamento nella giusta direzione. Calenda dichiara molto spesso, bisogna prenderlo nel giorno giusto e nell'orario giusto".

Calenda: "Non sosteniamo candidati del Movimento 5 Stelle"

La "frecciata" finale, quella sul giorno e sull'orario giusto, non è stata evidentemente apprezzata dal diretto interessato, che su X, condividendo lo spezzone della trasmissione, ha replicato: "Te lo spiego piano e scandito così lo comprendi. Vi considero populisti, incapaci, trasformisti, proputiniani. Avete disastrato il bilancio pubblico con provvedimenti vergognosi come il superbonus. Avete promesso l’abolizione della povertà e avete abolito la dignità. Flirtate con Trump, vi sottomettete alla Cina e vi inchinate alle ragioni di Putin. Non sosteniamo ne sosterremo candidati del M5S. Se casualmente al Movimento 5 Stelle capita di sostenere un candidato civico capace, come in Abruzzo, nulla quaestio. Per il resto tenetevi campo largo, campo giusto e il campo russo".

Insomma, la distanza tra i due leader che potrebbero garantire i numeri necessari a un'ipotetica alleanza che potrebbe contendere al centrodestra il governo del Paese resta siderale e almeno per ora eventuali convergenze potranno concretizzarsi solo su elezioni locali al netto dei veti incrociati. Giorgia Meloni, almeno per ora, può continuare a dormire sogni tranquilli.