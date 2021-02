L'addio commosso di Conte: l'ex premier lascia Palazzo Chigi tra gli applausi dei dipendenti

Applausi e commozione durante il saluto di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Prima del tradizionale passaggio di consegne l'ex premier ha accolto nella sala dei Galeoni il presidente del Consiglio Mario Draghi. Il premier uscente e il suo successore si sono riuniti per un colloquio, prima della cerimonia della campanella. Dopo il passaggio di consegne che ha segnato l'insediamento del nuovo governo a Palazzo Chigi, l'ormai ex presidente del consiglio si è congedato dalla sede di governo con il saluto del picchetto militare dei Granatieri di Sardegna. Conte, visibilmente emozionato, al termine degli onori militari nel cortile di palazzo Chigi, ha chiamato vicino a sé la compagna Olivia Paladino.

Giuseppe Conte si congeda tra gli appalusi

Dalle finestre del palazzo si sono affacciati decine di dipendenti che gli hanno riservato un lungo applauso, al quale Conte ha risposto con un caloroso saluto. Vicino al premier c'era anche il portavoce Rocco Casalino, anche lui provato emotivamente. Quindi Conte e Paladino hanno lasciato la sede del governo, mentre un gruppo di sostenitori radunati a dall'altro lato della piazza ha intonato anche un coro "Conte Conte".

"Rammarico? Nessuno, dobbiamo guardare sempre il bene dell’Italia e vedere se si creano le condizioni affinchè il Paese sia messo in sicurezza al più presto" aveva detto nei giorni scorsi il premier intercettato dai cronisti fuori dalla Camera. "Ci sono tali urgenze nel Paese che i sentimenti personali non hanno alcun rilievo. Non guardiamo ai destini personali ma a quello dei cittadini perchè c’è tanta sofferenza in giro".

L'addio di Conte a Palazzo Chigi: il video

(Il congedo di Conte al minuto 4'40)