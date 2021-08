Il popolo del web incorona Conte che va all'attacco: "Cambiamo la riforma sulla giustizia"

L'ex Premier è ora pronto a girare tutta l'Italia per coinvolgere non solo i gruppi territoriali, ma tutto il Paese nel nuovo progetto pentastellato

Ha votato più della maggioranza assoluta degli aventi diritto, così da rendere valido l’esito e chi ha votato ha scelto Giuseppe Conte presidente del Movimento 5 Stelle con il 92,8% delle preferenze. Un plebiscito. Alla fine della conta infatti, dei 115.130 aventi diritto, hanno votato poco meno di 70mila persone, di cui 62.242 hanno risposto "sì" al quesito: "Sei favorevole all'elezione del prof. Giuseppe Conte alla carica di Presidente?". Dunque il popolo a 5 Stelle non ha dubbi sul fatto che Giuseppe Conte sia il futuro delle lotte pentastellate, è ufficialmente la guida del Movimento e rilancia: "Se i cittadini vogliono che la riforma Cartabia cambi, in caso di esiti insperati prima della fine del regime transitorio, ovvero del 2024, non dovranno che votarci in massa".

Sono ormai un ricordo i dissidi con Beppe Grillo, il pericolo di una scissione e l’idea di un partito personale perché, se è vero come è vero che il popolo è sovrano, non ci sono più dubbi su chi la base vuole al timone. "Ce la metterò tutta per non deludervi - ha detto l’ex Premier - Questi appuntamenti si stanno rilevando una grande occasione di partecipazione democratica. Il quorum elevatissimo mi trasmette una grande energia e una grande responsabilità. Ce la metterò tutta per non deludervi, per restituire dignità alla politica, quella con la "p" maiuscola", ha detto Conte dopo che sono stati resi noti i risultati della votazione”.

Adesso l’avvocato del popolo è pronto per cominciare a girare l’Italia a partire da settembre. Fondamentale saranno gli incontri con i territori. “Non coinvolgeremo solo i gruppi territoriali e i forum tematici, che ricordo sono aperti anche ai non iscritti. Girerò tutta Italia per arricchire il nostro programma e spero già a fine anno avremo il più partecipato e importante programma di governo che sia mai stato elaborato".

Grande soddisfazione da parte di tutto il mondo pentastellato, in primi Luigi Di Maio che parla di “ennesima grande prova di partecipazione, ottimo risultato. Adesso ripartiamo più forti di prima con Giuseppe Conte presidente del M5s”.

“Una grande partecipazione per eleggere Giuseppe Conte finalmente leader del MoVimento 5 Stelle. È stato una guida nel corso di due Governi e sarà la guida per un processo di maturazione che il nostro MoVimento sta compiendo con convinzione, passione politica e visione al 2050” ha detto Stefano Patuanelli.