Meloni darà la cittadinanza alla bimba inglese cui Londra vuole staccare la spina

Si accende una speranza per Indi Gregory, la bambina di otto mesi affetta da una rara malattia mitocondriale a cui l'Alta Corte londinese vuole sospendere i trattamenti vitali. Nella giornata di oggi, 6 novembre, la premier Giorgia Meloni ha convocato un Consiglio dei ministri straordinario per conferire per conferire la concessione della cittadinanza italiana alla piccola affetta dalla sindrome da deperimento mitocondriale, una rarissima malattia genetica degenerativa che provoca il mancato sviluppo di tutti i muscoli.

L'Alta Corte di Londra aveva disposto la sospensione dei trattamenti vitali dalle ore 15 di oggi, nonostante le richieste della famiglia della bimba di trasferirla in Italia presso l'ospedale Bambino Gesù di Roma, che si era offerto di seguirla e di prestarle cure specialistiche. Il governo, sottolineano fonti di primo piano, sta conducendo questa trattativa da diverse settimane nella massima riservatezza.

Il giudice londinese hanno autorizzato l'ospedale di Nottingham a sospendere le terapie e i supporti vitali come la ventilazione assistita, basandosi sul parere dei medici che ritengono che Indi stia morendo e le cure siano inutili e dolorose.

Indi, ricoverata al Queen's Medical Centre (QMC) dell'Università di Nottingham, ha un grave disturbo neuro-metabolico che compromette seriamente la sua aspettativa e qualità di vita. Per le malattie mitocondriali non esiste una cura e per alcune mutazioni ultra-rare e gravi come quella di Indi, non sono disponibili terapie in grado di rallentare il decorso della malattia. C'è una spiegazione legata alla decisione dell'Alta Corte di Londra. Il sistema sanitario nazionale britannico (NHS) nei casi in cui vi sia una malattia che limita la vita del paziente, senza alcun trattamento/cura disponibile o probabilità di miglioramento, ritiene non etico somministrare un intervento medico che possa causare ulteriore dolore o danno al paziente e, "nel miglior interesse del bambino/a", anche la volontà dei genitori passa in secondo piano.

Qualche giorno fa, il padre della neonata ha commentato la decisione della corte: "Anche se il trasferimento in Italia comporta qualche rischio, l’unica alternativa che ci è stata offerta nel Regno Unito è quella di accettare la morte di Indi", ha detto Gregory alla Bbc, sottolineando che non c’è nulla da perdere né per i genitori né per la figlia. Inoltre, i genitori di Indi ritengono che la bimba non stia soffrendo e che sia stato dipinto un quadro "erroneamente pessimistico" delle sue condizioni, per questo chiedono al tribunale di concedere a Indi un'altra chance diagnostica e terapeutica. Una chance che, appunto, potrebbe arrivare dall'Italia.